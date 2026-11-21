網傳摩爾證券投顧分析師郭哲榮，疑似因操作特定概念股遭檢調約談。郭哲榮拍片闢謠強調，詐騙集團假冒媒體帳號使用，利用自己身份散布假訊息。他強調，自己是「台股最後多頭！我走了誰給大家支撐信心」，更秀出自己衣服上標語「台股五萬點、台積三千點」，呼籲投資人不要緊張。
郭哲榮昨日發布短片，澄清近期有詐騙集團說自己被約談一事太誇張。他更表示，天天冒用他的身分發文喊「哲哲錯了」、「要退出股市」、「對不起大家」等假訊息，呼籲政府趕快抓走詐騙集團，並比照星馬建立名人、企業帳號認證。
面對市場謠言以及近期台股重挫跌勢，郭哲榮數度喊話投資人「台股五萬點、台積三千點」，自己是台股最後多頭，會持續支撐大家信心，並祝福投資者賺錢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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