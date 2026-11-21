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嘉義市長選戰再現奇葩場面！嘉義市選委會今（21）日舉行市長候選人政見發表會，曾多次參選嘉義縣市選舉的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（下稱財神總統）這次一改過去穿龍袍、吃雞肉飯、現場灑錢的作風，改穿西裝登台，卻依舊不改搞怪本色，首輪12分鐘政見發表會幾乎成了個人表演秀，不僅自編歌曲狠酸民眾黨候選人張啓楷，還反覆高唱「啓楷在棒流」，甚至要求對方到桃園大溪蔣經國陵寢下跪，火力全開。財神總統一上台，便針對張啓楷先前在經國新城亂「棒流」的爭議大做文章，當場唱起自編歌曲，歌詞不僅出現「小草實在是全身尿，可憐啊！」，還多次重複「啓楷在棒流！」等字句，嘲諷意味十足。他更當面質問張啓楷：「你在經國新城放尿，知道得罪了誰嗎？」並指控對方竟在前總統蔣經國「頭上及面前」放尿，是對全體中華民國國民的侮辱，要求張啓楷前往桃園大溪蔣經國陵寢下跪道歉。財神總統接著火力不減，狠酸張啓楷膀胱無力、心術不正，直言「你這個人沒救了！」不過，他隨即又強調自己很有愛心，甚至搬出先前與他參與藍白合初選的國民黨翁壽良醫師，喊話對方開出「神仙處方箋」救救張啓楷，還突然演唱知名歌曲《梁山伯與祝英台》，讓政見發表會宛如大型個人秀。他最後更直接痛批張啓楷是「爛咖」，呼籲嘉義市民不要理會，並嗆聲：「張啓楷，你來嘉義衝康，我們嘉義人也會衝你的康！」除了狂酸張啓楷，財神總統也不忘替自己的選舉宣傳，他多次朗誦帶有選舉號次5號台語諧音「有喔！」的字句，還在台上宣傳自家健身房免費開放，特別感謝瑜伽老師「Jason」，並秀出兩件短袖衣服，疑似藉此鼓勵民眾運動。到了發表會尾聲，他更直接在台上做起瑜伽，甚至展現「大法師」動作，過程中還不忘詢問工作人員剩餘時間，甚至喊出「還有30秒！」，讓這場政見發表會充滿話題。