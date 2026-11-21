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▲新興分局門口的跑馬燈變成紫底白字，上打上「ARMY盡情應援BTS，我們全力守護大家」等字。（圖／高雄市政府警察局新興分局臉書）

國際韓團BTS（防彈少年團）19、21、22日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行3場《ARIRANG》演唱會，港都多個景點發起全城「紫色應援」活動，就連派出所也加入，高雄市警察局新興分局被阿米（粉絲暱稱）目擊，不僅門口點亮紫色跑馬燈，還有正妹員警跳起〈SWIM〉，引發網路話題。有多名網友在Threads上分享照片，可見高雄市新興分局大門口的跑馬燈變成紫底白字，上頭打上「ARMY盡情應援BTS，我們全力守護大家」等大字，下方還有「新興分局，紫色應援不缺席」和愛心符號，甚至還有網友拍下，幾名綁馬尾的女警在警局門口練習跳〈SWIM〉的畫面。而新興分局也在臉書發文寫下：「紫色是你們的信仰，平安是我們的守護...這場紫色盛會，新興分局當然也要加入應援！你們用應援棒點亮現場，用歌聲傳遞對BTS的愛；我們用堅守崗位的身影，守護每一位ARMY的安全。」並公布美麗島捷運站、中央公園捷運站、中央公園聖誕樹、新崛江（玉竹商圈）、大立百貨和六合夜市等6個轄區應援點。其他網友見到波麗士大人也加入應援行列，紛紛表示「不可能連警察局都應援欸！我高雄真的太扯」、「連警局也不放過，但是我好愛喔...高雄怎麼可以這麼棒」、「這城市瘋成我超愛的樣子」、「高雄真的好有心」、「高雄真的要紫爆了」、「超超超超可愛這精神狀態」、「終於把大家都逼成我喜歡的樣子」、「太誇張了！高雄！」