蔡政宜為何有案在身還能參選？根據《公職人員選舉罷免法》，因為該案件尚未三審判刑確定，基於無罪推定原則，他仍有參選、尋求連任權利。

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「雨刷」蔡政宜是誰？曾是「中職最大假球案」背後首腦

假球案重創中職形象 陳致遠、曹錦輝、張誌家等巨星都被開除

包含「黃金戰士」陳致遠、蔡豐安、王勁力、吳保賢、李濠任等人皆涉案遭開除或起訴，日籍總教練中込伸更成為世界上首位配合打假球的總教練，此外曹錦輝雖獲不起訴，但因與組頭過從甚密、接受性招待遭聯盟永久除名。

蔡政宜上屆第一高票當選 2025年又因洗錢被起訴

選區為嘉義縣第四選舉區（朴子市、六腳鄉、東石鄉），最終得票數9,496票、得票率16.10%，以第一高票當選。

蔡政宜涉跨國洗錢為何能參選？《選罷法》寫得很清楚

必須是「經有罪判決確定」，才會構成終身不得登記為候選人的消極資格限制。

政見發表會不用到場 球迷感嘆：選情依舊樂觀

「就算沒有政見一樣躺著選」、「他還是會當選 你信不信」、「他自己都覺得隨便選都會當選」、「這種人可以當選，真是奇蹟」

2006年至2009年間「中職假球案」首腦「雨刷」蔡政宜，除了詐欺、組織犯罪前科定罪之外，2025年又因涉入跨國洗錢集團，經手新臺幣225億多，依《組織犯罪防制條例》起訴。但他本屆依舊參選嘉義縣議員選舉，今（21）日政見發表會直接缺席、沒到場。實際上，他上屆才以9,496票第一高票當選，不少人好奇，出生於嘉義縣東石鄉的蔡政宜，現年53歲，生涯早年曾當過地下錢莊司機、地方角頭，後經營台灣、越南間的牡蠣貿易成名。2005年「黑熊事件」爆發、原組頭潛逃後，蔡政宜順勢接收La new熊地盤。2007年8月起，他與另一名組頭余則彬合作，透過前兄弟象投手莊侑霖（莊宏亮）與前旅美投手黃俊中等人牽線，正式將黑手伸入人氣最高的兄弟象隊，「雨刷集團」自此成為中職最大的假球首腦。不同於吳健保集團動輒以黑道暴力、言語恐嚇威脅球員，蔡政宜採取的是更難防範的「銀彈與人情攻勢」，2009年台灣大賽結束後隔天，板橋地檢署檢察官王正皓發動大規模搜索，拘提蔡政宜、總管黃仁義及莊侑霖、黃俊中等人並聲押禁見。蔡政宜到案後不久即坦承犯行，供出龐大的收買名單。全案共有超過30名現役或退役球員涉案遭約談或起訴，重創中職形象，其中以兄弟象多位球員，蔡政宜最終依《刑法》詐欺罪、賭博罪等罪名起訴，經台灣高等法院審理後，2011年判決確定，判處有期徒刑3年8個月定讞，在入獄服刑兩年多後，獲得假釋出獄。2022年，蔡政宜以無黨籍身分參加第20屆嘉義縣議員選舉，當時便有不少媒體討論關於曾因假球案被關2年多的蔡政宜，為何能參選的討論。2023年立法院通過《選罷法》排黑條款修法時，主要針對曾犯國安犯罪、黑金槍毒、洗錢及判處10年以上重刑定讞者限制參選，由於他過去的假球案，並非以「洗錢」或「組織犯罪」判刑確定，且刑期未達10年以上，因此並未觸及終身禁選的門檻。2025年，蔡政宜與已經逃亡到東南亞的中國籍太太唐斯蓉，涉入跨國博弈洗錢集團，被橋頭地檢署拘提、搜索，除扣押價值超過1億7000萬元證物之外，9月2日也確定被羈押，橋頭地檢署當時指出，「該集團自2020年起經手新臺幣225億多元，不法獲利1億9987萬元，蔡政宜也依《組織犯罪防制條例》被起訴。」近日蔡政宜再度參選嘉義縣議員選舉，引發外界關注，不少球迷好奇有案在身的他，為何還能參選？實際上，《公職人員選舉罷免法》第26條寫得清楚，犯有「洗錢」或「組織犯罪」等罪名者，蔡政宜於2025年底因涉嫌跨國洗錢案遭橋頭地檢署起訴並求刑10 年，隨後3000萬交保。由於該案目前仍處於法院審理階段，尚未三審判刑確定，基於無罪推定原則，選務機關依法不能僅憑「遭起訴」或「求刑」就剝奪其參選權，在法律程序上確實符合候選人登記資格。值得注意的是，如果蔡政宜在本次選舉中順利連任，但日後涉入的225億元洗錢案，經法院有罪判決確定，無論是判處有期徒刑以上之刑確定，或觸犯洗錢防制法等排黑條款，依據《地方制度法》與《選罷法》規定，屆時仍會被依法解除議員職務。蔡政宜稍早在議員選舉後選人公辦電視政見發表會上，直接連人都沒到場，現場主持人劉炯意當眾宣布，「蔡政宜經點3次未到場，視為放棄，請下一位。」引發民眾關注，有人就留言，