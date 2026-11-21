全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）終於在11月19日上市，除了遊戲本身掀起熱潮，連官方原聲帶都星光熠熠！Rockstar Games 宣布與大西洋唱片（Atlantic Records）合作，推出《Grand Theft Auto VI: The Album》，一次收錄34首歌曲，不只有 Dua Lipa、Lana Del Rey、Travis Scott、Cardi B 等國際巨星，就連韓國女團 BLACKPINK 成員 JENNIE 也驚喜獻聲，成為專輯中唯一的韓國歌手，為遊戲帶來全新歌曲〈Power Trip〉。目前專輯已在各大音樂串流平台上架，不用打開遊戲，也能聽到罪惡都市的音樂魅力。
《GTA 6》原聲帶34首歌曝光！JENNIE成唯一韓國歌手
根據 Rockstar Games 公布的官方消息，《GTA 6》官方原聲帶《Grand Theft Auto VI: The Album》已正式推出，專輯由 Rockstar Games 攜手 Atlantic Records 製作，共收錄34首原創歌曲，音樂風格橫跨流行、嘻哈、電子、拉丁、鄉村等類型，呈現遊戲舞台罪惡都市（Vice City）與雷歐尼達州（Leonida）的多元文化。
其中還包含 BLACKPINK 成員 JENNIE 參與演唱的〈Power Trip〉。這首歌被安排在專輯第21首，也是目前官方34首曲目中唯一由韓國歌手演唱的作品，讓 JENNIE 成為此次跨界合作的焦點。
JENNIE新歌〈Power Trip〉獲外媒好評！Dua Lipa、Lana Del Rey等巨星也獻聲
JENNIE這次帶來的〈Power Trip〉是收錄在《GTA 6》官方原聲帶中的全新作品，曲風結合 Hyperpop 元素，展現強烈節奏與自信態度。根據美聯社（AP）刊出的樂評，樂評人Mark Kennedy 特別點名 JENNIE 的〈Power Trip〉，認為歌曲充滿張狂、自信與挑釁意味，十分符合《GTA 6》的遊戲氛圍，更將其列入整張專輯值得反覆聆聽的推薦曲目，與 Travis Scott 的〈RHYNO〉、Justice 等人合作的〈Flower in a Hurricane〉並列。
除了 JENNIE，《GTA 6》官方原聲帶也集結多位國際巨星，包括 Dua Lipa的〈Go Easy〉、Lana Del Rey的〈Crazy for You〉、Travis Scott 的〈RHYNO〉、Cardi B 的〈Don't Chart〉，以及 Camila Cabello 的〈Sweet Like Candy〉。另外還有 Zara Larsson、Rina Sawayama、PinkPantheress 等歌手參與，音樂風格橫跨流行、嘻哈、電子等類型，讓玩家不只在遊戲中探索罪惡都市，也能透過原聲帶感受不同風格的音樂魅力。完整34首歌曲名單已公布在《GTA 6》官方音樂網站，玩家可以直接查看每首歌的演唱者與歌曲名稱。
📌《GTA 6》官方原聲帶10首話題歌曲
■ JENNIE：〈Power Trip〉
■ Dua Lipa：〈Go Easy〉
■ Lana Del Rey：〈Crazy for You〉
■ Travis Scott：〈RHYNO〉
■ Cardi B：〈Don't Chart〉
■ Camila Cabello：〈Sweet Like Candy〉
■ Zara Larsson：〈Fast Emotion〉
■ Rina Sawayama：〈TRDWFE〉
■ Tove Lo：〈Blood In Your Eyes〉
■ Playboi Carti：〈AHH YEA〉
《GTA 6》原聲帶哪裡聽？34首歌曲已上架、12月還有新專輯
《Grand Theft Auto VI: The Album》已在主要音樂串流平台推出，玩家不必購買遊戲，也能直接聆聽這34首歌曲。官方同步規劃實體黑膠唱片與 CD 版本，提供喜歡收藏遊戲音樂的粉絲選購。
值得注意的是，這張34首歌曲的原聲帶，與《GTA 6》遊戲本身的配樂專輯並不相同。Rockstar Games 另外宣布，由法國電子音樂雙人組 Justice 負責創作的《Grand Theft Auto VI: Original Score》，預計12月11日正式發行，將收錄30首配樂及額外數位曲目。
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根據 Rockstar Games 公布的官方消息，《GTA 6》官方原聲帶《Grand Theft Auto VI: The Album》已正式推出，專輯由 Rockstar Games 攜手 Atlantic Records 製作，共收錄34首原創歌曲，音樂風格橫跨流行、嘻哈、電子、拉丁、鄉村等類型，呈現遊戲舞台罪惡都市（Vice City）與雷歐尼達州（Leonida）的多元文化。
其中還包含 BLACKPINK 成員 JENNIE 參與演唱的〈Power Trip〉。這首歌被安排在專輯第21首，也是目前官方34首曲目中唯一由韓國歌手演唱的作品，讓 JENNIE 成為此次跨界合作的焦點。
JENNIE這次帶來的〈Power Trip〉是收錄在《GTA 6》官方原聲帶中的全新作品，曲風結合 Hyperpop 元素，展現強烈節奏與自信態度。根據美聯社（AP）刊出的樂評，樂評人Mark Kennedy 特別點名 JENNIE 的〈Power Trip〉，認為歌曲充滿張狂、自信與挑釁意味，十分符合《GTA 6》的遊戲氛圍，更將其列入整張專輯值得反覆聆聽的推薦曲目，與 Travis Scott 的〈RHYNO〉、Justice 等人合作的〈Flower in a Hurricane〉並列。
除了 JENNIE，《GTA 6》官方原聲帶也集結多位國際巨星，包括 Dua Lipa的〈Go Easy〉、Lana Del Rey的〈Crazy for You〉、Travis Scott 的〈RHYNO〉、Cardi B 的〈Don't Chart〉，以及 Camila Cabello 的〈Sweet Like Candy〉。另外還有 Zara Larsson、Rina Sawayama、PinkPantheress 等歌手參與，音樂風格橫跨流行、嘻哈、電子等類型，讓玩家不只在遊戲中探索罪惡都市，也能透過原聲帶感受不同風格的音樂魅力。完整34首歌曲名單已公布在《GTA 6》官方音樂網站，玩家可以直接查看每首歌的演唱者與歌曲名稱。
■ JENNIE：〈Power Trip〉
■ Dua Lipa：〈Go Easy〉
■ Lana Del Rey：〈Crazy for You〉
■ Travis Scott：〈RHYNO〉
■ Cardi B：〈Don't Chart〉
■ Camila Cabello：〈Sweet Like Candy〉
■ Zara Larsson：〈Fast Emotion〉
■ Rina Sawayama：〈TRDWFE〉
■ Tove Lo：〈Blood In Your Eyes〉
■ Playboi Carti：〈AHH YEA〉
《GTA 6》原聲帶哪裡聽？34首歌曲已上架、12月還有新專輯
《Grand Theft Auto VI: The Album》已在主要音樂串流平台推出，玩家不必購買遊戲，也能直接聆聽這34首歌曲。官方同步規劃實體黑膠唱片與 CD 版本，提供喜歡收藏遊戲音樂的粉絲選購。
值得注意的是，這張34首歌曲的原聲帶，與《GTA 6》遊戲本身的配樂專輯並不相同。Rockstar Games 另外宣布，由法國電子音樂雙人組 Justice 負責創作的《Grand Theft Auto VI: Original Score》，預計12月11日正式發行，將收錄30首配樂及額外數位曲目。