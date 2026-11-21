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國民黨台北市松山信義區議員秦慧珠近日接連發言引發藍營反彈，不僅遭解除黃國樑信義區常委職務，黃復興體系也宣布不再以組織名義支持她參選公職，秦慧珠對此表示尊重。同選區民眾黨議員候選人許甫則透露，自己的父親過去曾擔任國民黨台北市黃復興黨部松山區主任，還曾與當時的選區立委蔣孝嚴互動合作，讓他不禁直呼：「緣分就是這麼奇妙。」說起「黃復興黨部」，勾起不少許甫的兒時回憶，他提到父親幹了一輩子的空軍，退伍後是標準的榮民，不過很少人知道，父親還接續做過不少工作，其中一個就是黃復興黨部的松山區主任。緣分就是這麼奇妙，父親當年輔選過國民黨議員也與選區立委互動配合，而當時那位立委就是蔣孝嚴。某次自己在與蔣萬安市長閒聊時，談起這個另類「兩代緣分」，他也覺得相當有意思。許甫透露當年還有一個插曲，父親的工作任務要招募年輕新血加入國民黨，便把念頭動到正在新聞系唸書的他。當時的許甫，義正詞嚴地用未來可能做媒體工作，必須保持公正客觀，一口回絕幫父親做「業績」，其實當時的自己只是不知道加入政黨要幹嘛，感覺很不潮，結果莫非定律。許甫也很感謝父親在開口過一次後，就不再勉強、勸說，徹底尊重他的想法。「事實上，在我有投票權之後，父親也從來沒有一次『指導』我要投票給誰，甚至在國民黨若有做不好的地方，他也沒少過批評。」許甫指出，這幾年因為加入民眾黨，父母親可能愛屋及烏，對兒子的工作有更多認識，更多了解與認同，但自己也從來沒有歸類他們是藍轉白起義來歸，「這是我們家的民主觀念，我深深引以為傲」。