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▲今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。（圖／好市多提供）

美式賣場好市多（Costco）年度黑色購物節即將在週一（23日）登場，按過去黑五熱況來看，由於優惠眾多，賣場人潮滿滿，停車位也都大排長龍，不過近期就有網友發現，用Uber Eats訂購好市多商品同樣可享2%黑鑽卡回饋外，搭配APP自己的折扣，還比賣場更便宜，提醒民眾下手購物前可以多比較。隨著黑五購物節將至，不少民眾擔心黑五好市多人潮擁擠，也有網友分享想買生活必備用品不一定要到現場人擠人，Uber Eats下單好市多商品可能更划算，我之前有算過，其實叫UE沒有不划算，雖然價可能跟賣場有點不一樣，但有時候外送平台也有自己的折扣，總之就是可以多比較」，認為搭配外送平台優惠及會員回饋，也是不錯的購物選擇。並且有熱心會員分享，用Uber Eats叫好市多除有2%的黑鑽卡回饋外，使用富邦聯名卡結帳還能享2%好多金回饋，總共高達4%回饋，讓他相當驚喜，直呼以後不想跑賣場可直接用Uber Eats，「以後就不用再為了買冷凍藍莓早起排隊了，真的好讚！」隨著黑五購物節將至，會員升級黑鑽卡也成為討論焦點。有網友表示，家中這次黑五預計採買不少商品，因此特地升級黑鑽卡，後來才發現還有不少專屬福利；除了消費回饋，也有會員提到其他附加服務，例如國泰保單相關優惠，認為黑鑽卡提供的會員福利相當多元。好市多黑五即將在11月23日至12月6日展開，今年黑色購物節首度將過去為期7天的購物盛會延長為14天，更特別的是，歷年黑五活動期間提前至上午8時開門，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。