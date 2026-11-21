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針對台股連日崩跌，行政院發言人李慧芝今（21）日表示，行政院長卓榮泰上午召開專案會議，聽取財經相關部會報告國際股市及國內資本市場走勢。會中，部會報告說明，國內經濟基本面良好，產業界及外資對台灣產業及經濟前景看好，台股近期波動主要是受國際股市震盪影響，卓院長已責成相關部會持續研議具體措施，協助穩定國內資本市場，支持產業穩健發展，並做出四點裁示。李慧芝說明，四點裁示包含「請財政部關注產業資金流動情形，強化企業融資、信用保證支持及國安基金安定市場力道」、「請金融監督管理委員會持續掌握市場交易秩序，針對穩定市場，提出妥適因應措施」、「請經濟部持續協助產業穩健經營及對外拓展國際市場」、「請中央銀行密切關注匯率及外匯市場動態，適時掌握國內外金融情勢」。李慧芝表示，財政部說明近期國際政經因素造成國際股市震盪下跌，台股也出現短期波動，並無長期結構性問題；而經濟部報告指出，AI基礎建設的長期發展趨勢並未改變，我國科技及半導體相關產業基本面穩健。今年10月我國上市櫃公司營收，電子通路業年增率達92.2%、電腦及週邊設備業年增率75.6%、半導體業年增率63.6%、電子零組件業年增率41.2%，顯示相關產業營運動能持續強勁，長期發展前景具支撐。李慧芝提到，受惠於AI等新興科技應用商機持續擴展，今年前10月我國出口總額已超過7,500億美元，全年可望突破9,000億美元；前10月外銷訂單金額超過9,400億美元，全年可望突破1兆美元。在經濟成長率方面，今年前三季經濟成長率已達14.22%，若第四季維持目前成長態勢，全年經濟成長率有望超過12%，充分展現我國經濟及出口產業的強勁韌性。李慧芝強調，政府將持續密切關注國際金融情勢及國內資本市場變化，並由相關部會分工合作，從金融市場秩序、企業融資支持、產業轉型升級等面向，維持國內資本市場穩定，維護投資人對國內經濟發展信心，並支持企業持續穩健經營與發展。