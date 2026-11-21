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對戰組合（客場 @ 主場） 比數 勝隊最高得分 敗隊最高得分 夏洛特黃蜂 @ 亞特蘭大老鷹 97 ： 111 強森（Jalen Johnson）26分 迪亞巴特（Moussa Diabate）21分 奧蘭多魔術 @ 布魯克林籃網 113 ： 111 華格納（Franz Wagner）35分 藍道（Julius Randle）27分 印第安納溜馬 @ 克里夫蘭騎士 119 ： 128 哈登（James Harden）51分 祖巴茨（Ivica Zubac）21分 多倫多暴龍 @ 底特律活塞 105 ： 102 巴恩斯（Scottie Barnes）29分 康寧漢（Cade Cunningham）23分 華盛頓巫師 @ 芝加哥公牛 98 ： 94 戴維斯（Anthony Davis）36分 鮑威爾（Norman Powell）16分 紐奧良鵜鶘 @ 奧克拉荷馬雷霆 120 ： 126 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）40分 費爾斯（Jeremiah Fears）22分 鳳凰城太陽 @ 猶他爵士 111 ： 101 布克（Devin Booker）23分 彼得森（Darryn Peterson）20分 休士頓火箭 @ 丹佛金塊 124 ： 133 約基奇（Nikola Jokic）26分 申京（Alperen Sengun）28分 沙加緬度國王 @ 洛杉磯湖人 104 ： 106 東契奇（Luka Doncic）25分 亨特（De'Andre Hunter）30分

開賽時間（CST） 對戰組合（客場 @ 主場） 轉播頻道 最低票價 賭盤讓分／大小分（DraftKings） 02:00 密爾瓦基公鹿 @ 費城76人 — $79 76人讓11.5分（PHI -11.5）／大小分229.5 08:30 波特蘭拓荒者 @ 紐約尼克 NBA TV $279 尼克讓5.5分（NY -5.5）／大小分217.5 09:00 洛杉磯快艇 @ 達拉斯獨行俠 — $34 獨行俠讓5.5分（DAL -5.5）／大小分229.5 09:00 曼菲斯灰熊 @ 明尼蘇達灰狼 — $59 灰狼讓5.5分（MIN -5.5）／大小分226.5 09:00 紐奧良鵜鶘 @ 聖安東尼奧馬刺 — $60 馬刺讓16.5分（SA -16.5）／大小分227.5 11:00 波士頓塞爾提克 @ 沙加緬度國王 NBA TV $41 塞爾提克讓12.5分（BOS -12.5）／大小分217.5

NBA盃（NBA Cup）小組賽今（21）日燃起多場激戰，西區排名與晉級版圖再度掀起波瀾！洛杉磯湖人在主場迎戰沙加緬度國王陷入苦戰，靠著格蘭姆斯（Quentin Grimes）在終場前57秒飆進致勝三分彈，加上國王球星拉文（Zach LaVine）錯失壓哨絕殺三分，終場湖人以106：104驚險過關，戰績推進至14勝3負正式擠下馬刺重返西區第一；另一場西區A組生死戰，丹佛金塊在主場上演第四節大逆轉，憑藉約基奇（Nikola Jokic）26分、7籃板、11助攻的準大三元表現，以133：124成功復仇休士頓火箭。今日湖人在主力後衛里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣的情況下迎戰國王，上半場遭國王多點開花壓制，半場打完反以54：62落後8分。易籃後湖人展開反撲，三節結束追至僅差2分；第四節雙方一路激戰至103平手，關鍵時刻塞布爾（Matisse Thybulle）外線失手，但格蘭姆斯把握二次進攻機會在終場前57秒飆進冷血三分球，助湖人取得106：103領先。讀秒階段拉文兩罰中一，湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler）隨後兩罰俱失留給對手一線生機，所幸拉文最後一擊絕殺三分偏出，湖人以2分之差驚險守勝、重登西區寶座，國王則苦吞8連敗（1勝14負）。數據方面，湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）攻下全隊最高25分、4籃板與8助攻，凱斯勒貢獻15分、7籃板，斯布爾14分，投進致勝球的格蘭姆斯進帳13分、5籃板與7助攻，塞克斯頓（Collin Sexton）10分；國王方面以亨特（De'Andre Hunter）30分、6籃板表現最佳，沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳出19分、16籃板雙十數據，拉文19分、7籃板，新秀阿卡夫（Darius Acuff Jr.）則有18分、12助攻進帳。西區A組焦點大戰，賽前小組賽1勝1負的火箭作客挑戰1勝0負的金塊，這場對決不僅是西區強權碰撞，更直接牽動火箭的NBA盃晉級命運。開賽雙方毫無保留展開瘋狂對攻，火箭中鋒申京（Alperen Sengun）即便左眼角膜擦傷仍帶傷奮戰，次節更摘下護目鏡帶傷上陣、全場轟下28分、11籃板、10助攻大三元，搭配湯普森（Amen Thompson）與范弗利特（Fred VanVleet）各砍22分、史密斯（Jabari Smith Jr.）21分以及杜蘭特（Kevin Durant）16分，助火箭在三節打完以103：99反超4分。然而決勝第四節風雲變色，第三節單節獨拿18分的約基奇持續掌控戰局，全場15投10中高效繳出26分、7籃板、11助攻，生涯總得分正式攀升至NBA歷史第83位；加上布勞恩（Christian Braun）全場貢獻19分、5籃板與4抄截，末節關鍵時刻直接抄截范弗利特快攻暴扣帶起反攻浪潮，穆雷（Jamal Murray）也頻頻在反擊中製造犯規取分，終場金塊便以133：124擊退火箭，成功報了本季首度交手輸球的一箭之仇，也讓火箭在NBA盃小組賽陷入淘汰邊緣。同日另外兩場NBA盃賽事同樣戲劇張力十足。奧克拉荷馬雷霆主場迎戰紐奧良鵜鶘，雷霆在最多落後16分的劣勢下，靠著當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟40分、7助攻並於末節連拿關鍵分，搭配馬拉（Aday Mara）22分、16籃板、3阻攻，最終以126：120完成大逆轉；鵜鶘雖有威廉森（Zion Williamson）與費爾斯（Jeremiah Fears）雙雙攻下22分且全隊6人得分上雙，仍苦吞2連敗。東區方面則爆出冷門，缺少雷納德（Kawhi Leonard）與巴雷特（RJ Barrett）的多倫多暴龍作客底特律活塞，暴龍前三節一度領先14分，末節雖遭活塞主控康寧漢（Cade Cunningham，23分、9助攻）投進超前三分，但巴恩斯（Scottie Barnes，全場29分、5籃板、5助攻）隨即勾手準絕殺得手，加上康寧漢發生致命失誤、赫爾特（Kevin Huerter，20分）錯失絕平三分，最終暴龍以105：102險勝活塞，驚喜終結近期6連敗低潮。