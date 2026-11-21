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突襲式宣布沒有充分溝通

拒絕強迫加班、盼提供津貼

不會強迫加班、提供公費計程車返家

地方公職人員選舉即將在11月28日舉行，為紓解人潮，台灣高鐵首度祭出「紅眼優惠班次」開出史上最晚列車，收班時間延長到凌晨1點55分，共有10班列車並提供77折優惠。高鐵企業工會表示，公司事前未充分溝通協調，提出提供合理出勤津貼、安全機制等3項訴求。台灣高鐵公司則表示，不會有違法或強迫加班的狀況發生，並且可公費搭乘計程車返家。高鐵企業工會以「時間是凌晨兩點，南下的長途夜車」為題，質疑高鐵公司在17日突襲式宣布深夜跨夜列車，最晚甚至在凌晨兩點才到左營站。工會接到會員反映沒有事前充分溝通，第一線同仁面臨突如其來的班別調整跟勞務負擔。工會提出三點訴求，第一「確保現場人力充足，拒絕讓同仁硬撐」，受影響單位應重新檢視作業需求，必要時立即增派人力，不應該把營運負擔轉嫁。第二，「尊重意願，拒絕強迫加班」，同仁若因身體負擔、家庭等因素無法配合延時加班，主管不得以任何形式施壓、強迫、威脅，應以自願加班為原則。第三，「提供出勤津貼及安全通勤機制」，收班時已無大眾運輸返家，建議比照天災出勤提供津貼，並安排計程車等協助。工會提醒會員，面對臨時班別調整及延長工時，請留意自身健康、安全及班表紀錄。如遇不合理施壓、強迫加班或其他權益受損情形，請立即向工會反映。營運需求不應成為犧牲勞動權益的理由。服務可以延長，但同仁的權益與安全不能打折。高鐵公司說明，因觀察到選舉疏運期間多數車票都已售完，確有旅運需求，因此規劃延後收班、擴大運能等措施因應，希望協助國家重要選舉順利完成。不過，公司向來恪遵勞動法令規定及尊重同仁加班意願，並機動調整增加人力以應業務需求，不會有工會擔心違法違規或強迫加班的狀況發生。針對延後收班，導致無轉乘返家交通工具所衍生的「安全通勤機制」，高鐵公司表示，原本即訂有同仁可公費搭乘計程車返家的機制，將持續向同仁說明。另因應旅運量持續攀升，將持續透過分流搭乘與擴大運能等措施，希望有效均化超尖峰時段人潮，同時減輕第一線同仁的工作壓力。