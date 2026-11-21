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洛杉磯湖人今（21）日在NBA盃（NBA Cup）小組賽主場迎戰沙加緬度國王，克服上半場創本季最大半場落後分差以及第三節最多落後11分的劣勢，終場以106：104完成逆轉並橫掃國王。此役過後，湖人戰績推進至14勝3負，正式擠下13勝3負的聖安東尼奧馬刺重返西區第一與全聯盟龍頭寶座；當家巨星唐西奇（Luka Doncic）全場攻下25分、4籃板與8助攻，不僅帶領球隊登頂，更寫下開季前15場比賽達成「500分+100籃板+100助攻」的生涯里程碑。儘管此役手感並非最佳（18投9中、三分9投2中並發生6次失誤），但唐西奇開季至今出賽15場比賽場場得分突破20大關，目前場均繳出驚人的37.2分、6.8籃板與7.7助攻，三圍命中率高達47%／38%／86%（個人出賽時湖人戰績12勝3負）。憑藉本場比賽的數據進帳，唐西奇正式在開季前15場比賽便達成生涯「500分+100籃板+100助攻」的恐怖紀錄，追平個人生涯最快達成該項數據的歷史紀錄（他在2022年與2025年也曾寫下此壯舉）；此外，他披上湖人戰袍後的生涯三分球總命中數也正式超越傳奇名宿庫珀（Michael Cooper），躍居湖人隊史第13位。在主力後衛里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣的情況下，湖人上半場遭到國王多點開花壓制，前兩節打完以54：62落後8分，寫下湖人本季上半場最大落後分差紀錄，第三節初甚至一度被拉開至11分差。所幸湖人展現強大韌性，在第三節急起直追將差距縮小至2分；決勝第四節雙方一路糾纏至103平手，關鍵時刻格蘭姆斯把握二次進攻機會在終場前57秒冷血飆進三分球超前比分。讀秒階段拉文兩罰中一，湖人中鋒凱斯勒（Walker Kessler）隨後兩罰俱失留給國王最後一擊機會，所幸拉文搶下籃板後的壓哨絕殺三分偏出，湖人以2分之差驚險守勝，賞給國王苦澀8連敗（1勝14負穩居西區墊底），同時憑藉這場勝利反超馬刺重登西區第一。除了唐西奇貢獻25分、8助攻外，凱斯勒拿下15分、7籃板與3阻攻，塞布爾（Matisse Thybulle）飆進4記三分球進帳14分，投進致勝球的格里梅斯繳出13分、5籃板與7助攻，塞克斯頓（Collin Sexton）也有10分表現；國王方面以亨特（De'Andre Hunter）飆進5記三分轟下30分、6籃板最佳，薩博尼斯（Domantas Sabonis）繳出19分、16籃板雙十數據，拉文19分、7籃板，新秀阿卡夫（Darius Acuff Jr.）則有18分、12助攻進帳。