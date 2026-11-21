美國副總統范斯（JD Vance）試圖搭上熱門電玩《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，GTA 6）的話題熱潮，替川普政府宣傳施政成果，卻意外引發網路反彈。他在社群平台X發布一張，以該遊戲封面風格製作的AI圖片，將自己與總統川普（Donald Trump）放在畫面中央，並以「黃金時代第47章」（The Golden Age XLVII，意指川普是第47任總統）為標題，宣稱美國正迎來黃金時代。不過，這番宣傳不僅沒有獲得預期共鳴，反而遭到大批民眾嘲諷，有人直接反問：「這到底是誰的黃金時代？」也有人酸道：「你們連密西西比州都輸了。」
根據《每日郵報》報導，范斯發布的AI圖片模仿《GTA 6》封面設計，周圍拼貼多張象徵川普政府政績的畫面，包括美墨圍牆、邊境控管、ICE驅逐移民、為兒童設立的川普投資帳戶等。儘管貼文短時間內已累積超過250萬次瀏覽，但留言區很快就被批評聲浪淹沒。
其中，獲得最多讚的留言之一，來自反川普團體「Republicans Against Trump」，直接質疑「黃金時代是屬於誰的？」並附上《紐約時報》報導截圖，指出川普重返白宮後，他的個人金融資產價值便大幅攀升。民主黨人士海爾（Christopher Hale）則留言反酸：「你們連密西西比州都輸了。」
不少美國民眾甚至自製AI迷因圖反擊，其中一張直接將標題改成「糞便時代」（The S*** Age），並把美國國債、汽油價格、伊朗戰爭等議題放進封面，藉此諷刺政府所宣稱的「黃金時代」，明顯與現實脫節，批評范斯po這張圖「完全不懂得看時機」，也有人直接勸范斯趕快刪文，以免繼續被圍攻。
這場網路風波之所以格外尷尬，也與11月初的期中選舉有關，共和黨失去參眾2院控制權，該黨的重大挫敗之一，是密西西比州共和黨籍聯邦參議員海德史密斯（Cindy Hyde-Smith），敗給民主黨候選人科洛姆（Scott Colom），而密西西比州過去40年來，一直是由共和黨籍的人勝出，所以這次選舉結果也格外受到矚目。
除了施政與選舉挫敗，范斯本人的政治前途也面臨挑戰。隨著外界開始關注，川普卸任後的共和黨接班布局，美國數據分析與數位情報公司「Echelon Insights」的最新民調顯示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）的支持度已超越范斯，在共和黨初選的選民裡，以44%的支持率，壓過范斯的24%。
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不少美國民眾甚至自製AI迷因圖反擊，其中一張直接將標題改成「糞便時代」（The S*** Age），並把美國國債、汽油價格、伊朗戰爭等議題放進封面，藉此諷刺政府所宣稱的「黃金時代」，明顯與現實脫節，批評范斯po這張圖「完全不懂得看時機」，也有人直接勸范斯趕快刪文，以免繼續被圍攻。
這場網路風波之所以格外尷尬，也與11月初的期中選舉有關，共和黨失去參眾2院控制權，該黨的重大挫敗之一，是密西西比州共和黨籍聯邦參議員海德史密斯（Cindy Hyde-Smith），敗給民主黨候選人科洛姆（Scott Colom），而密西西比州過去40年來，一直是由共和黨籍的人勝出，所以這次選舉結果也格外受到矚目。
除了施政與選舉挫敗，范斯本人的政治前途也面臨挑戰。隨著外界開始關注，川普卸任後的共和黨接班布局，美國數據分析與數位情報公司「Echelon Insights」的最新民調顯示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）的支持度已超越范斯，在共和黨初選的選民裡，以44%的支持率，壓過范斯的24%。
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