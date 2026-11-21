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▲劉涵竹（如圖）以滿滿幽默感呈現資產大縮水的慘況。（圖／劉涵竹臉書）

台股昨（20）日單日暴跌2,393點，寫下史上第3大跌點紀錄，投資資歷超過20年的前主播劉涵竹，面對近日股市狂瀉、資產跟著縮水，也忍不住在臉書幽默自嘲。先前一度遭謠傳買下台北指標豪宅「陶朱隱園」的她，特地PO出露宿街頭、買泡麵的逗趣影片，更亮出錢包自嘲僅剩69元，無奈哀嘆：「股市這跌法，劉小姐扛不住了。」劉涵竹平時對理財投資頗有心得，無奈近日碰上台股重挫，讓她損失慘重。日前劉涵竹才發文哀嚎：「台股價崩！竹貴妃已慘遭4根綠K棒，杖斃！」昨日她更直接PO出影片自嘲：「股市這跌法，劉小姐扛不住了。」畫面中只見她不僅露宿街頭，甚至連買一碗泡麵都嫌貴，翻開錢包更只剩下69元，以滿滿幽默感呈現資產大縮水的慘況。劉涵竹影片曝光後，引起不少網友共鳴，甚至笑虧：「69塊有些股票可以買一股，還好還有錢」、「我就知道你還有錢，星期一繼續買」、「空地前一排，還有位置，可以再擠擠」、「旁邊那張椅子幫我佔一下～」、「股市大跌我今天把陶朱隱園退訂了…」、「我這邊有紙箱出租」、「還有貂皮大衣穿？不錯了…」值得一提的是，劉涵竹曾遭傳是陶朱隱園的買主，因她曾經跑過房地產線、做相關節目，也代言過內湖豪宅建案，因此不少人懷疑她就是神秘的劉姓女富豪。不過，劉涵竹事後發文澄清，自己並非買下陶朱隱園的劉小姐，強調：「劉小姐不是我！呼籲各大廠商持續發我工作，我還在積累存款買陶朱隱園的路上！」