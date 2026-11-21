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▲沈伯洋出席政見會。（圖／台北市選舉委員會YT）

台北市長蔣萬安昨赴士林區發放明信片時，遇到爆發虐童案的夏莉絲幼兒園家長集體下跪陳情，抗議調解因業者缺席遭延期，家長今（21）日再度赴政見發表會向民進黨候選人沈伯洋陳情，沈當場聽取訴求、簽署承諾書，並允諾不管是否當選，都會處理此事，若當選市長，就任第一天即成立跨局處專案小組，協助證據保全、資料提供，提供家長與孩童心理諮商，同時也呼籲蔣萬安不應轉移焦點。台北市選舉公辦政見發表會第二場下午2時登場，夏莉絲幼兒園家長也前來陳情，並舉著「兒少安全有漏洞」、「兒少安全有漏洞」、「孩子要有安全網」等手舉牌。家長表示，蔣市長昨天承諾後續會進行處理，希望不論選舉結果如何，沈伯洋都能協助受虐孩子進行後續協助、追究責任，再來，希望沈伯洋主動推動《幼照法》將監視器入法，因為現在很多家長苦無證據，希望委員能夠主動來協助推動修法；沈伯洋則回應，沒問題，接著簽署承諾書。沈伯洋表示，幼照法已經在寫草案，「這點沒問題」，兒虐事件，不管他在什麼位置都能處理；他當場允諾，若能就任台北市長，第一天會成立專案小組，因為它是跨局處，有協調、也有政治責任問題，「這件事情，會在第一時間處理，我之前也有承諾過」。針對監視錄影問題，沈伯洋認為，在說服的過程中，越來越順利，因為以往很多第一線的教師認為是被監視，但這是保護小孩、家長、老師三方，因此修法應該可以做到。沈伯洋受訪時強調，他剛剛有簽署承諾書，也有提到，他們能承諾的事，會比承諾書還多，雖然他現在還沒有選上，但今天可能是與家長第四次、第五次見面，因此一直以來都知道對方訴求，雖然他沒有市府職權，但能透過修法改善。沈伯洋提到，看到家長昨日向蔣萬安下跪，才終於讓消費爭議調解會議得以舉行，實在不可思議，也凸顯家長找不到市府的窗口，竟然還要找到蔣萬安出席的場合才得以陳情，因此成立家庭一站通單一窗口，也有助於妥善解決相關爭議並避免未來發生。媒體追問，北市府將家長訴求定調為退費爭議，沈伯洋直言，兒虐案已讓家長和孩童受到傷害，市府卻仍怠慢對待，退費絕非最重要的問題，將此案定調為退費爭議，令人認為是在轉移焦點，實在不可思議，難以相信地方政府會把事情處理成這樣。