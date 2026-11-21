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資深公務員開嗆：基層負重與忍辱從何而來？

質疑「專業團隊」成監軍部隊：別讓基層疲於應付

北市府反擊：高喊尊重專業卻不斷政治指控

蔣萬安早已推動AI助理 北市府：市長本就該扛責任

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（20）日在臉書發出「給台北市政府公務同仁的一封信」，以「都已負重，不該忍辱」向基層公務員喊話，並提出四大承諾，試圖爭取市府員工認同。不過，這封信卻意外引發基層反彈，直指市府公務員長期承受的工作壓力，許多來自民進黨議員不合理索資及協調會，甚至有人擔心沈伯洋若當選，特定人士恐怕進入市府擔任副市長，讓基層更加憂心。一名自稱在北市府服務超過10年的資深公務員表示，看到沈伯洋信中斗大的標題「都已負重，不該忍辱」，感到相當感慨，認為沈伯洋應該先搞清楚，市府公務員承受的工作壓力與委屈，以及高離職率的原因。該名公務員指出，市府基層同仁的許多壓力，其實來自沈伯洋同黨民代不合理的索資與協調會。他強調，民意代表監督市政是天職，可以理解，但若為了操弄意識形態，將不合理索資當成政治報復手段，讓許多基層同仁敢怒不敢言，才是真正讓公務員承受負擔的原因。他也坦言，身旁不少同仁都擔心沈伯洋真的當選後，吳X瑤、佛X魔等特定人士可能出任副市長，最後更表態支持蔣萬安連任，盼蔣萬安繼續帶領市府團隊向前。另一名公務員則針對沈伯洋信中提及「會派專業團隊到各單位，減少工作負擔時間，一切決策由沈負責」提出質疑，直言有實際工作經驗的人看到這段話，恐怕不知道該笑還是搖頭，認為缺乏公務機關歷練的人，才會講出這種不切實際的承諾。他表示，北市府各單位業務繁重，為了維持市府機器正常運作，早已建立各單位互相協調的既有SOP，沈伯洋卻揚言派遣所謂的「專業團隊」進駐各單位，恐怕不但無法減輕負擔，反而會變成「監軍部隊」，讓基層同仁必須重新向空降團隊解釋、陳報既有工作流程，徒增行政負擔。對於沈伯洋提出減輕工作負擔的承諾，該名公務員也反問，北市府各單位每天加班都做不完工作，難道沈伯洋一句話，就能讓大家的工作時間減少？甚至諷刺，難道沈伯洋能變出數萬個分身，替所有公務員處理公文？至於「一切決策由沈負責」，他也質疑究竟要負什麼責任，因為基層公務員即使加班到筋疲力盡，仍然必須完成工作。該名公務員更點名民進黨議員簡舒培，質疑對方過去曾大量索取資料，甚至一次要求印製數萬頁報表，卻連看都不看，沈伯洋既然無法約束同黨議員，又有何立場宣稱要替公務員承擔責任？最後更直言：「沈伯洋，我告訴你，你不要讓大家累死，大家就要對你感恩戴德了啦！」針對沈伯洋提出的公務員四大承諾，北市府副發言人蔡畹鎣表示，沈伯洋過去曾指控雙城論壇是滲透破口、批評大地處對登山步道無作為、公園處亂砍樹，卻對被稱為「索資佛地魔」的民進黨議員一聲不吭，甚至曾與簡舒培並肩針對金華國中營養午餐食物中毒事件發表相關言論，遭檢驗結果打臉後，至今仍未向校方及家長會道歉。蔡畹鎣批評，多次抹煞基層努力的沈伯洋，如今卻高喊尊重專業，實在諷刺，真正傷害公務員的，正是沈伯洋這些不實的政治指控。蔡畹鎣進一步指出，沈伯洋提出的政見，蔣萬安市長早就在推動。今年6月，市府已提出打造AI助理「CiviClaw」，目標在2027年底前普遍導入，藉此減輕公務員行政負擔；去年3月也已指示台北市立大學強化都市研究智庫功能，結合專家學者及各局處專業參與政策規劃。至於政策責任，蔡畹鎣強調，決策本來就應由市長承擔，蔣萬安面對問題時，始終要求團隊積極檢討改善，絕不會將決策責任推給基層同仁，這是市長最基本的責任，根本不需要拿來當成選舉承諾。蔡畹鎣最後反酸，沈伯洋嘴上說尊重專業，實際上卻不斷以政治攻防否定專業；嘴上說替公務員減壓，卻讓基層疲於澄清錯誤資訊，一邊製造公務員壓力，一邊又自稱公務員的守護者。她也喊話沈伯洋，與其選舉到了才開支票，不如先停止用錯誤資訊傷害基層同仁。