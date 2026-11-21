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▲哈登（James Harden）生涯累計26次單場破50分更正式超越已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant），獨居NBA歷史第3位。（圖／美聯社／達志影像）

在克里夫蘭騎士以128：119擊退印第安納溜馬的NBA盃夜晚，37歲的哈登（James Harden）出戰40分07秒，26投15中、三分球11投7中、罰球14罰全中，狂轟51分、6籃板與6助攻，且在整場高壓包夾下僅發生2次失誤。當終場前他站在罰球線上穩穩罰進第50與第51分時，速貸球館（Rocket Arena）全場起立鼓掌，螢幕上的歷史榜單隨之改寫——生涯第26次單場50+，哈登正式超越已故傳奇科比（Kobe Bryant），獨居NBA歷史第三位。那一刻，時間彷彿倒流回七、八年前的休士頓豐田中心。那個無數球迷既愛又恨、只要在三分線外啟動胯下運球便令全聯盟防守教練絕望的「火箭登」，在37歲零86天的年紀，竟然以如此純粹、如此古典卻又如此無私的方式，重新出現在我們眼前。賽後記者會上，騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）被問到這場比賽是否讓人想起休士頓時期的哈登時，他毫不猶豫地點頭：「那就是經典再現，完全就是經典重現。如果你是對方的總教練，你真的無計可施，什麼辦法都沒有。當對手開始貼防他的後撤步三分時，他一兩個變向銜接交叉步就殺進禁區，那時候就根本防不住了，我過去親身經歷過那種無力感。」這番話之所以動人，是因為這幾年的哈登確實顛沛流離。本季為了配合騎士原有的後場核心米契爾（Donovan Mitchell），哈登主動降低了球權使用率，將自己定位成了串聯者，平常負責破後場壓迫、控節奏、餵餅給內線；唯有當傷兵滿營、球隊陷入落後14分的泥淖時，他才會重新拔出那把塵封已久的「火箭登」雙刃劍。更難能可貴的是，他全場14罰14中（生涯自2019-20賽季以來首度單場14+罰球全中），卻在最後關鍵時刻面對包夾送出一記橫跨全場的高吊妙傳，助攻隊友完成致勝三分打。阿特金森賽後盛讚：「他99%回合都做出最無私、最正確的選擇，他是歷史前10級別的球員，我們應該好好珍惜並欣賞他。」哈登此役成為NBA史上首位面對18支不同球隊皆砍下50+的歷史第一人，打破與喬丹、科比並列的17支紀錄。在歷史榜單上正式超越偶像布萊恩的那一刻，向來冷靜的哈登在受訪時流露出少見的感性。他坦言能夠與喬丹（Michael Jordan）、科比相提並論是一種「令人謙卑的榮耀」，隨後在另一段訪問中，他更深情說道：「他是我的偶像，是我成長過程中一直關注和學習的人。他對待籃球的態度，以及為這項運動付出的努力都非常特別。我們想念他，非常非常想念他。」這句「我們想念他」，瞬間擊中了無數看球超過十年的球迷心底最柔軟的地方。正如阿特金森在賽後所感慨的，5年前人們總認為37歲意味著斷崖式下滑與告別，但如今詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）與哈登這群定義了整個2010年代的超級巨星，卻依然在用MVP級別的統治力逆轉歲月。當哈登在場上用一記又一記標誌性的後撤步三分撕裂防線時，我們喚醒的不只是對「火箭登」的記憶，更是那段守在螢幕前看「燈泡組合」抗勇、看黑曼巴最後一舞、看黃金一代彼此燃燒的熱血青春。不提這些老球星吧，就連那些中生代球員今晚都重現了他們最好的模樣，約基奇今天15投10中，得到26分7籃板11助攻，最近6场比赛場均26分10.8籃板9助攻，開始能投進三分球，似乎又回到傷前那種MVP狀態。11月的NBA很懷舊。同一個夜晚，西岸的唐西奇（Luka Doncic）才剛以開季前15場「550分+100籃板+100助攻」的史詩紀錄帶領湖人重返西區第一，宣告新世代接班人的強勢崛起；而東岸37歲的哈登，則用一場教科書般的51分個人秀溫柔地提醒著全世界：傳奇還沒有謝幕。哈登說他很想念科比，而看著37歲依然在場上燃燒、甚至連對手板凳席（隊友海佐尼亞當年曾在麥迪遜花園被哈登轟下60分大三元）都肅然起敬的這場51分之夜，我們何嘗不是在透過他的身影，想念那個回不去的黃金年代，以及那個曾經為籃球熱淚盈眶的自己。