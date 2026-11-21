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▲今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。（圖／好市多提供）

▲好市多電動車充電優惠！黑五每度電4.9元。（圖／好市多提供）

美式賣場好市多（Costco）年度購物盛事「黑色購物節」即將在11月23日開跑，官方表示將集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，甚至停車場電動車充電費率也下降，每度僅4.9元。《NOWNEWS》整理好市多黑五檔期時間、會員提早入場規則及優惠亮點一次看。好市多黑五購物節時間：11月23日至12月6日營業時間：黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，今年黑色購物節首度延長至兩週，準備超過700項優惠商品，希望透過更充裕的採購時間，以及黑鑽會員優先入場安排，讓會員依照自己的步調選購。今年黑色購物節涵蓋多項熱門品牌與商品，包括SAMSUNG 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、DYSON空氣清淨機及DREAME三合一吹風直髮器，滿足家庭影音、居家環境與個人造型需求。此外，還有LE CREUSET鑄鐵圓形燉鍋、日本A4和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲，以及限量黃金珠寶等多元商品。好市多提醒，部分優惠商品設有每卡限購規範，實際優惠內容及數量依各賣場公告為準。一般優惠期間：2026年11月9日起，充電費率每度5.8元黑五限時優惠：2026年11月23日至12月6日，充電費率每度4.9元充電規格：J1772、TYPE 2聯名卡專屬回饋：綁定Costco富邦聯名卡，充電享2%好多金回饋除了實體賣場優惠，好市多也將自11月22日起，連續14天於每日下午4時，透過台灣好市多官方Instagram及Facebook帳號，搶先公布隔日精選優惠商品，讓會員提前掌握每日折扣資訊。