日籍女星田中千繪來台灣發展多年，18前年和范逸臣合作國片《海角七號》假戲真愛，低調交往至今，她今天在臉書宣布好消息，透露兩部和男友合作的電影《BIG》與《海角七號》明年初將在日本上映，「這兩部作品對我來說意義重大...真的非常非常非常興奮」，希望大家屆時去捧場，並附上多張劇照，引發粉絲熱議。
兩部電影日本上映 田中千繪：非常興奮
田中千繪表示，「非常開心明年1月底，魏導的《BIG》和《海角七號》在日本上映！這兩部作品對我來說意義重大，我已也收到很多日本影迷的熱烈反應，在這時候能夠給日本的觀眾觀賞這兩部作品，真的非常非常非常興奮！」透露《BIG》在2027年1月29日上映，《海角七號》則是在1月22日重映。
「到時候如果會在日本的朋友，請多多去捧場喔」，田中千繪寫道，隨文附上與范逸臣等演員同框的劇照、花絮照，貼文一曝光，網友紛紛表示：「和阿嘉的定情之作耶」、「讓故鄉看見，是最好的成就」、「好甜蜜！」
何時嫁范逸臣 田中千繪：珍惜當下就好
田中千繪過去公開受訪，經常被問及和范逸臣的婚期，她多次坦言雙方都是喜歡工作的人，在一起開心就好，不見得一定要有結婚證書，直言多了身分就多了責任，認為維持現狀、珍惜當下就好，「我爸媽很開明，已經不催（婚）了，覺得只要我過得開心就好！」並承諾如果有好消息一定會跟大家分享。
資料來源：田中千繪臉書
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田中千繪表示，「非常開心明年1月底，魏導的《BIG》和《海角七號》在日本上映！這兩部作品對我來說意義重大，我已也收到很多日本影迷的熱烈反應，在這時候能夠給日本的觀眾觀賞這兩部作品，真的非常非常非常興奮！」透露《BIG》在2027年1月29日上映，《海角七號》則是在1月22日重映。
「到時候如果會在日本的朋友，請多多去捧場喔」，田中千繪寫道，隨文附上與范逸臣等演員同框的劇照、花絮照，貼文一曝光，網友紛紛表示：「和阿嘉的定情之作耶」、「讓故鄉看見，是最好的成就」、「好甜蜜！」
田中千繪過去公開受訪，經常被問及和范逸臣的婚期，她多次坦言雙方都是喜歡工作的人，在一起開心就好，不見得一定要有結婚證書，直言多了身分就多了責任，認為維持現狀、珍惜當下就好，「我爸媽很開明，已經不催（婚）了，覺得只要我過得開心就好！」並承諾如果有好消息一定會跟大家分享。
資料來源：田中千繪臉書