這場面對「爐主」卻贏得滿頭大汗的比賽，究竟暴露湖人哪些隱憂？

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一、 外線全面熄火與失誤過多

二、 禁區失守與籃板保護不力

三、 里夫斯缺陣與陣容磨合期

唐西奇「25分、6失誤」低頭離場 近期火力嚴重下滑

洛杉磯湖人今日（21日）在NBA盃主場迎戰賽前僅有1勝14敗、排名西區墊底的沙加緬度國王，原以為是一場強弱懸殊的「一面倒」戰役，結果卻打得異常掙扎，上半場甚至一度落後達11分，最終逆轉106：104過關，賽後一哥唐西奇（Luka Doncic）臉上不見喜悅，並未與國王球員握手致意，第一時間神情嚴肅地低頭快步走回休息區，湖人本場比賽上半場外線手感極度冰冷，除了塞布爾（Matisse Thybulle）三分球3投3中外，其餘隊友合計17次外線出手僅命中3球，導致進攻空間嚴重受阻。即便下半場手感略微回溫，全隊三分球36投僅11中（命中率30.6%）。此外，湖人在球權保護上表現失常，全場發生高達15次失誤，讓國王藉此轉換快攻與反擊，光靠失誤就攻下25分。進攻當機加上失誤送分，讓戰績高居西區前段班的湖人，在面對連敗不止的國王時完全討不到便宜。國王雖然戰績慘澹，但本場比賽展現極強拼勁與前場衝搶能力。在沙波尼斯（Domantas Sabonis）單場狂抓16籃板，包含7個進攻籃板帶領下，國王全隊拿到44個籃板，其中多達16個進攻籃板，遠勝湖人35個總籃板與9個進攻籃板。二次進攻機會的大量流失，讓湖人在防守端消耗過多體力。同時，國王前鋒杭特（De'Andre Hunter）外線16投12中、三分球6投5中狂轟全場最高30分，加上拉文（Zach LaVine）19分與新秀控衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.）貢獻18分、12助攻，國王多點開花的攻勢讓湖人防線疲於奔命。湖人近期傷兵狀況也影響輪換穩定度，主力後衛里夫斯（Austin Reaves）依舊掛傷號，使進攻發起與持球重擔，幾乎全落在唐西奇一人身上。所幸替補出發的塞布爾外線5投4中攻下14分、中鋒凱斯勒（Walker Kessler）繳出15分7籃板3火鍋，加上格蘭姆斯最後關頭的致命三分，才勉強替湖人守住主場勝利。賽後最引發關注的畫面，莫過於唐西奇在贏球後低頭離場的舉動。攤開數據，唐西奇全場18投9中拿下25分、8助攻、4籃板，看似仍有水準，但三分球9投僅2中，更發生了全隊最高的6次失誤，個人正負值也是先發中偏低的「-5」，比賽中還被打到眼睛一度倒地不起。事實上，湖人前一場才在主場「背靠背」不敵坦隊爵士、中斷9連勝，當時唐西奇外線12投2中並發生9次失誤，賽後就曾嚴厲自責「這樣的表現無法接受」。今日面對1勝14敗的國王，他個人失誤與外線低迷的狀況仍未完全修正，球隊也打得跌跌撞撞，這讓求好心切的唐西奇即便贏球也完全笑不出來。