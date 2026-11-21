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▲WNBA印第安納狂熱隊超級巨星克拉克（Caitlin Clark）與Nike攜手打造的首雙個人簽名戰靴「Nike Caitlin 1」自今年10月1日問世以來，締造Nike品牌史上規模最龐大的女子簽名鞋首發紀錄。（圖／翻攝自@CaitlinClark22 X）

以8年2800萬美元花落Nike的WNBA印第安納狂熱隊超級巨星克拉克（Caitlin Clark）首雙個人簽名鞋「Nike Caitlin 1」締造Nike史上最狂女子簽名鞋首發紀錄。過往籃球鞋市場是男子球員的天下，因此「Caitlin 1」可算是異軍突起，為Nike創造了超過1億美元的商業價值。而究竟為何克拉克有這樣的魅力和市場吸引力？事實上，當初柯瑞（Stephen Curry）也看好其發展潛力，《彭博社》曾爆料這位金州勇士一哥之所以與合作長達13年的運動品牌Under Armour正式分道揚鑣，背後與UA錯失簽下克拉克有密切關聯。《彭博社》報導指出，柯瑞自2013年起便與Under Armour攜手打天下，然而近幾年柯瑞與其顧問團隊對品牌投入資源不足感到越來越失望，且銷售表現始終未達預期。其中最令柯瑞耿耿於懷的痛點，便是去年試圖招募克拉克加入「Curry Brand」卻鎩羽而歸。雖然《華爾街日報》曾披露Under Armour當時開出的「平均年薪」其實優於Nike，但合約年限遠短於Nike開出的8年2800萬美元天價長約，最終克拉克選擇投向Nike懷抱。球鞋圈權威專家德保拉（Nick DePaula）分析，光靠Caitlin 1這雙簽名鞋為Nike創造的商業價值就將突破1億美元大關（遠超付給克拉克的2800萬美元代言費），更別提周邊服飾與球員版球鞋帶來的龐大商機；如今隨著柯瑞也正式出走成為球鞋自由球員，Under Armour當初未能全力留住克拉克的決策更顯得代價慘重。Nike對克拉克的傾力投資也直接反映在頂尖黑科技上。克拉克近日作客《New Heights》節目時，首度向主持人傑森凱爾西（Jason Kelce）與崔維斯凱爾西（Travis Kelce）展示一雙尚未市售的Caitlin 1變色原型鞋——鞋身在Nike Swoosh標誌下方藏有一顆控制按鈕，開啟後只要「單擊鞋跟」就會讓鞋面呈現黑白閃爍效果，「雙擊鞋跟」則能瞬間切換為全黑配色。這項宛如電動遊戲《NBA Jam》裡球員手感發燙「著火」（On Fire）的視覺黑科技，讓見多識廣的凱爾西兄弟當場看傻了眼。克拉克笑稱，當初向設計師提出的第一個想法就是「希望每次進球時鞋子都能發光慶祝」，目前雖先透過按鈕與敲擊鞋跟實現變色功能，但她透露未來非常希望能穿著這雙高科技戰靴登上正式賽場。除了變色黑科技外，克拉克也在節目中搶先預告將於聖誕節前後推出的Nike聖誕節系列特別版配色。她透露這雙全綠亮面戰靴靈感源自已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）2010年聖誕大戰經典的「Kobe 6 Grinch（鬼靈精）」配色，並打趣表示Nike今年聖誕系列分為代表「乖寶寶名單」的綠色與「淘氣名單」的紅色，而自己顯然是乖寶寶代表；同時她也證實第二代簽名鞋「Caitlin 2」已經在緊鑼密鼓研發中。即使正值休賽期，24歲的克拉克曝光度依舊制霸全美。她不僅忙著宣傳個人新書《EXTRAordinary! A Little EXTRA to Reach BIG Dreams》，接連登上《早安美國》（Good Morning America）、《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show）並與全球第一網紅MrBeast合拍影片，本週五更現身知名創作者克萊門科（Max Klymenko）的熱門街訪單元《Career Ladder》，在梯子上暢談自己兒時夢想其實是當一名「廚師」，引來Nike Basketball官方帳號幽默留言大讚：「克拉克主廚持續在場內外『大顯身手（Cookin'）』！」