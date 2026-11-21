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▲BTS吃完老江紅茶牛奶之後，跑去駁二藝術特區散步。（圖／讀者提供）

BTS於本週四來到高雄世運主場館開唱，昨（20）日為演出途中的休息日，成員們把握時間出門大逛高雄，其中柾國、Jimin、j-hope被目擊現身當地名店「老江紅茶牛奶」，坐在路邊吃早餐看起來超愜意，巧遇消息曝光後，許多粉絲紛紛衝去店家品嚐同款，沒想到經過一天，當地已經出現轉賣黃牛，提著袋袋已經買好的食物準備高價轉售，讓許多高雄當地人看了一頭霧水：「有必要嗎？」柾國、Jimin、j-hope昨日下午現身在老江紅茶牛奶總店，品嚐了鮪魚蛋餅、起司蛋餅、火腿蛋餅、火腿蛋吐司（蛋全熟）、奶茶，三個人坐在路邊看起來根本當地人，這也讓平常生意就特別好的店家，直接排隊排到第二條街去。漫長的排隊人龍勢必就代表想吃到美食需要付出時間，再加上高雄有些熱的天氣，許多人可就原地勸退，認為不吃也沒關係。想不到這種狀況下，現場居然出現了「代買黃牛」！他們先提前買好了一袋袋的食物，並且去問周遭懶得排隊的粉絲是否願意購買，至於加價多少錢轉賣，則不清楚。當地早餐店出現排隊黃牛一事，也讓高雄粉絲感到相當不可思議，「知道黃牛很多，但不知道連老江都會有黃牛」、「不可能連老江都有黃牛，這世界太荒謬了」、「沒想到老江也會有轉賣黃牛」、「老江很多分店，吃黃牛不如吃分店」、「打死都沒想過老江會有黃牛，活久一點什麼都看得到。」