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台北市第二場選舉公辦政見發表會今（21）日登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋透露，他日前收到前台北市副市長、前立委黃珊珊親筆簽名的三本書，除了感謝這份祝福，更是得到一份提醒，市政不分黨派，好的政策應該延續，若當選將用人唯才、不分藍綠白，施政也會照顧每一位市民，不因政治立場而有所區別。沈伯洋指出，日前收到黃珊珊親筆簽名的三本書《33個人生故事》、《城市・程式》和政策白皮書，兩人曾是立院同事，分屬不同政黨也不太熟識，參選以來一直想找機會和曾擔任副市長的黃珊珊請益，雖然一直在嘗試與不同政黨的支持者對話，但仍擔心在大選前與黃珊珊見面顯得太刻意，很幸運黃珊珊是善體人意的前輩，能收到這份禮物是莫大的祝福。沈伯洋說，《33個人生故事》讓他更認識黃珊珊，也讓他再次思考常常提起的「陪伴」，需要建立在信任之上，而信任則取決於對彼此的認識；《城市・程式》傳承黃珊珊擔任副市長的經驗，非常有價值，也讓他想起前議長陳健治的話，「市長不只要來做事，更要能成事」，因此書中提到的專注力、包容力和執行力，對想要「成事」的他來說，是很好的提醒。沈伯洋進一步說，第三本書則是黃珊珊2022年參選市長時提出的政策白皮書，雖然早在他宣布參選以前就已經讀過，但拿到親筆簽名版本還是十分不一樣，也理解許多黃珊珊想繼續推動的政策停擺，她心中或有遺憾。沈伯洋說，謝謝黃珊珊的書，也將這三本書當作一份祝福收下，同時也更是一份提醒，不分藍綠白、是否支持他，每位市民都是城市的一份子，不只要彼此包容，更要能互相欣賞、相互扶持，台北才會變得更好。沈伯洋強調，市政不分黨派，就算不同政黨執政，好的政策也應該延續，至於做得不夠好的地方，則要一起看看哪裡卡住、檢討修正，才是所謂「市政一棒接一棒」，若當選他的市政府將用人唯才，不分藍綠白，政策也將服務每一位市民，不因有無投票給他而有所區分。沈伯洋也說，選舉期間觀察到有人因政治立場而與親友吵架，或者陌生人在街頭起爭執，甚至有視障者在復康巴士被辱罵，相信沒有人喜歡這樣的台北，「如果最美的風景是人，那就代表我們心裡有愛」。沈伯洋呼籲，選舉競爭、政治攻防難免會激盪出火花，但身邊的親友都是深愛的、重要的人，「台北是我們的家，不論你抱持什麼樣的立場，市民都是我們的家人；有時候大家意見不合，偶爾難免有點爭執，但我們彼此懷抱著信任，懷抱著愛，這不會改變。這樣的台北才是我們心愛的台北」。