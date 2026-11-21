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▲章子怡（下中）、黃曉明（下右）、王力宏（上中）等人主演的電影《無問西東》，章澤天也有客串。（圖／翻攝自百度百科）

▲章澤天（右）與劉強東（左）相差19歲，曾被調侃是「父女戀」。（圖／翻攝自微博＠章澤天）

「奶茶妹」章澤天19日舉辦33歲私人慶生派對，驚喜邀來金曲歌王王力宏與男星黃曉明同場祝賀。3人不僅巧合地全戴上眼鏡合照，更因8年前曾共同參演電影《無問西東》，讓這場老戰友聚會備受矚目。而從昔日網紅晉身商界名媛的章澤天，如今與丈夫劉強東的共同身家已高達約新台幣2600億元，人脈與財力皆十分驚人。王力宏昨（20）日在IG分享這張派對合照，只見奶茶妹身穿黑色洋裝站在中間比讚，王力宏與黃曉明則各自站在左右兩側，穿著都比較休閒，黃曉明更一手拿著酒杯，可見派對氣氛放鬆融洽，更巧的是，三人還都戴著眼鏡，格外有默契。其實王力宏與黃曉明、章澤天早就認識多年，他們曾一起拍電影《無問西東》，該片在2018年上映，主演群還包含張震、章子怡、陳楚生，劇情跨越四個年代，講述清華大學百年來的青春與理想。當年該片創下約36億元新台幣的票房佳績，章澤天也在片中客串一角，與張震有一小段對手戲，幾人也是因為這部電影才結緣。值得一提的是，王力宏在《無問西東》中，飾演投筆從戎的飛行員「沈光耀」，為求逼真，當時親自上陣拍攝被固定在機械裝置上高速旋轉的高難度橋段，敬業表現讓他一舉奪得2018年澳門國際電影節最佳男主角獎。而身為慶生派對主角的章澤天，2009年因一張手捧奶茶的清純照片在網路爆紅，從此有了「奶茶妹」封號。2015年她嫁給京東集團創辦人劉強東後，逐步跨足投資與商業社交領域，據中國《2025胡潤百富榜》調查，章澤天與劉強東夫妻共同財富高達人民幣580億元，折合新台幣約2600億元，章澤天顯然已成為中國極具影響力的富婆。