我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長選舉第二場公辦政見發表會今（21）日下午登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋表示，治理城市不能只是「哪裡受傷就貼一塊OK繃」，並以夏莉絲兒虐、寶林茶室及基泰大直案為例，市府一再錯失處理問題的第一時間，因此若當選將會「搶回這一步」；此外，他也強調，會與第一線公務員並肩作戰、負起決策責任，讓台北人能以這座城市為榮、公務員以市府為榮。沈伯洋指出，參選的初心，是希望台北人能順順過每一天，能以這座城市為榮，但現在的市府，就是東貼一塊、西貼一塊OK繃，城市傷了，市民痛了，還是只發一塊OK繃，治理城市不能哪裡受傷就貼一塊OK繃，因此他提出五大政策願景HEART，有心才會用心，用心台北才會順起來。沈伯洋接著說，市政是生態系，一環扣一環，一件好事能帶動更多好事，當空間、機會、陪伴和時間的問題都解決了，城市自然就有韌性，市民也就能放心、能為城市感到驕傲，就再也不用使用OK繃。針對對手拿「陪伴」來開玩笑，沈伯洋強調，陪伴很重要，孩童的童年需要父母陪伴，長者的老年需要兒女陪伴，生活的閒暇需要朋友陪伴，「市民主義」的意義不在偉大的建設，而在設施如何改變生活、如何一起經歷並形成故事，如大安森林公園很好，但更好的是可以在這裡運動，跟女兒一起抓寶可夢，一起開心、一起難過的人，才是最珍貴的回憶，而這些都是對手毫不在意的「陪伴」，也是他的政策願景。沈伯洋承諾，達成願景要提前規劃，他應該是第一個將政見做成待辦事項清單的候選人，不怕市民隨時檢驗施政成績，因為他已經下定決心，一旦成為市長，就要將這份清單逐一完成，就像「總複習」為大考做準備，「各位市民，就是我的主考官」。沈伯洋進一步說，提出政策清單和無限城論壇，是為了帶著台北往前走，讓市民過上更好、更順的生活，也應該把卡關之處打通，但近來發生多件令人心痛的案件，夏莉絲幼兒園兒虐案，1999陳情系統收到13件陳情，卻沒有系統性處理；寶林茶室案造成6死，市府接到通報過了5小時才到現場，也未將可疑食物下架封存，導致又有8人食物中毒，遭監院糾正專業警覺性不足；大直基泰案因施工不當導致鄰房倒塌，但三年過去安置期滿，協調未果、重建也仍未開始。沈伯洋說，這三案都有一個共同點，即「市府慢了一步」，因此要搶回這一步，如果他擔任市長，涉及孩童安全，寧可多管、不能遲到，查證屬實，涉案的托育人員馬上停職、機構停業，保存證據，給予社工充足資源與警方執法支持；針對食安，寧可多停一餐，也不能多一個人受害，餐廳、校園營養午餐皆是如此；工安和都更則應第一時間就站在受災戶身邊，釐清安置、租金、重建期程及權責分工，不讓有過錯的建商拖到最後反而得利。沈伯洋指出，許多政策都要由第一線公務員執行，市長的工作不只是給公務員明確的方向，更要負起決策的責任，不能事事推給下屬，他的市府不會貿然提出松山機場遷建，卻沒有局處知道決策過程；不會貿然提出無菸城市，卻要局處各顯神通自己達成KPI；也不會在發生虐兒案後，把第一線社工推上輿論火線；更不會在營養午餐出包後，要老師自己面對家長的怒火。沈伯洋承諾，「既然已經負重，就不該忍辱」，他了解政策執行面有很多細節，因此每一項政策都會與文官充分討論，理解第一線可能遇到的問題，會做好修正再提案，也知道決策難免會有風險，因此提案前會跟文官一起做好風險評估，絕對不會出了問題，再回頭怪第一線的基層沒有給建議，搭配台北研究院，讓公務員執行政策有所依循，一定會把文官當作夥伴，當作一起推動市政、並肩作戰的兄弟姊妹。沈伯洋也說，希望公務員以市府為榮，也希望台北人以這座城市為榮，因此他從自身做起，一直堅持正面選戰和講政策，帶起引以為榮的選舉文化，認同和支持的人愈來愈多，抹黑、造謠不是他的風格，也不會為了打擊對手不擇手段，造成小商家的困擾，甚至抹煞整個產業發展的空間；他強調，政治是志業，志業是有理念的，理念可以溝通、可以修正，但如果丟棄了會被唾棄，而這就是他和對手最大的不同。