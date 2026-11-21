原本就有許多對手，如今路易斯入隊，等同為道奇增添一名『兼具長打能力與右打優勢』的選項。

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前選秀狀元加盟 強化道奇右打長打火力

韓媒拉警報 金慧成面臨嚴峻挑戰

進攻風格差異大 路易斯具備長打火力、還是右打者

▲路易斯（Royce Lewis）是2017年雙城選秀狀元，本季打出15轟。（圖／美聯社／達志影像）

MLB洛杉磯道奇今（21）日正式宣布，與明尼蘇達雙城達成一筆「1換2」交易，成功網羅2017年選秀狀元路易斯（Royce Lewis）。隨著這名具備長打實力、多功能守位的內野新血加入，韓國媒體《SPOTV NEWS》也高度關注金慧成未來，認為他在道奇前景堪憂，「路易斯是2017年大聯盟選秀會選秀狀元，2022年首度登上大聯盟，近5季都待在雙城。本季他出賽125場，繳出打擊率2成27、15支全壘打與57分打點成績，不僅是一名具備長打威脅的右打者，守備上更能兼任一壘、二壘與三壘，是相當實用的內野工具人。道奇補強的消息一出，韓國媒體《SPOTV NEWS》隨即以「快訊：金慧成遇上重大利空⋯⋯道奇發動交易閃電網羅選秀狀元內野手」為題進行報導，直言外界對金慧成在球隊處境的擔憂正急劇升溫。韓媒分析指出，道奇內野陣容原本就星光熠熠，除了擁有貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）與蒙西（Max Muncy）等經驗豐富的主力球星外，還有艾德曼（Tommy Edman）與金慧成等能勝任多個守備位置的活棋。「如今路易斯入隊，等同為道奇增添一名『兼具長打能力與右打優勢』的選項。」報導進一步比較兩人球風差異，認為金慧成主要憑藉出色守備功力、腳程優勢，以及能游走二壘、游擊等多個內野防區的靈活性，力求在道奇證明自身價值，反觀路易斯則是以攻擊火力、特別是長打能力見長。儘管兩人的主打守備位置與技術特點不盡相同，但韓媒斷言，在道奇教練團規劃整體內野陣容與調度輪替的過程中，路易斯勢必將成為金慧成爭奪上場機會的直接競爭對手。