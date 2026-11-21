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▲黃仁勳恐怖管理學曝光！嗆扯斷雙臂打死下屬 人資主管反對遭開除（圖／美聯社／達志影像）

輝達前執行長黃仁勳辭職風波未平，美國《紐約時報》20日再度發布深度調查，揭露黃仁勳長達20多年以羞辱、恐嚇的方式管理員工，甚至曾威脅要扯斷下屬雙臂、挖出心臟踩爛。報導曝光之際，正值數千名輝達員工連署力挺黃仁勳回鍋，兩相對照形成強烈反差。《紐約時報》訪問十多名現任及前任員工，他們因擔心遭到報復而要求匿名，該報也審閱了橫跨20多年、數百頁的法院紀錄與文件。報導指出，黃仁勳長期把羞辱當成管理工具，當著同事的面辱罵員工，進行人身攻擊，甚至出言威脅，卻告訴員工這麼做對他們或公司有好處。報導列舉多起驚人事件。黃仁勳曾對一名高階主管說，他母親當初應該把他打掉；也曾威脅一名下屬，要扯斷對方雙臂，再用這雙手臂把對方活活打死；甚至對另一名員工說，要掀開對方的頭蓋骨，「在你的腦子上撒尿」。報導還指出，2004年10月一場約50名員工出席的會議上，黃仁勳曾威脅，如果沒達成目標，就要把下屬的心臟挖出來踩爛。據3名知情人士透露，隨著輝達財富暴增，黃仁勳越來越不滿員工的表現，曾對下屬表示，員工已經富有到無法再用金錢激勵，羞辱成了唯一能逼他們更努力工作的方法。事實上，黃仁勳2024年接受Stripe執行長柯里森（Patrick Collison）訪談時就曾公開表示，「我寧願折磨你們走向卓越，因為我相信你們」，當時便引發外界熱議。報導也指出，輝達人資部門長期忙於處理職場申訴，但部分員工認為申訴沒有受到重視。2000年代中期，至少有兩名前高階主管質疑黃仁勳的行為可能違法，並讓公司承擔法律責任，輝達最後與兩人達成和解。其中，前人資資深副總裁溫斯頓（Michael Winston）2004年9月到職，僅兩個月後就遭解僱。他表示自己是因為反對黃仁勳的行為而被開除，並在2005年揚言提告，雙方最後以超過100萬美元的保密協議和解，輝達不承認任何責任或過失。此外，有員工向《紐約時報》表示，部分主管也模仿黃仁勳的管理風格，其中包括他的女兒黃敏珊（Madison Huang）。也有多名員工形容，黃仁勳會在貶低與激勵員工之間反覆切換，讓員工與他的關係近似「斯德哥爾摩症候群」。對於這些指控，黃仁勳的發言人費雪（John Fisher）全盤否認，稱這是被解僱員工的說法，並強調數千名現任員工公開支持黃仁勳，就證明這些指控不實。輝達則拒絕置評。