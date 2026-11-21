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▲美股。（圖／美聯社／達志影像）

輝達前執行長黃仁勳辭職後，輝達股價跌跌不休，連帶拖累全球科技股，台美兩地股民都坐不住了。美國總統川普20日再度喊話輝達讓黃仁勳回鍋，台灣PTT股民直呼「仁勳救我」、「老黃回家是唯一解」；美國散戶也在股票論壇上大喊，「輝達只要打一通電話給黃仁勳就好」，網路連署要求黃仁勳復職的人數更已突破18萬人。川普20日結束亞洲行返抵華府後，在白宮記者會上公開呼籲輝達接受黃仁勳的道歉，讓他重返工作崗位，「我們是給人第二次機會的國家」。消息傳回台灣，PTT股民紛紛把川普喊話與近期科技股重挫連在一起討論，有人酸「喊完輝達還是沒彈上來」、「你倒是別光喊」，也有人期待黃仁勳回歸能提振市場信心，直呼「老黃回家是唯一解」、「仁勳救我」。美國股民的反應同樣激烈。在美國股票社群StockTwits上，有網友留言，「輝達只要打一通電話給黃仁勳就好，真不敢相信他們願意為了一段外遇損失幾十億美元」；也有人認為，「市場正在表達對董事會決定的不滿」，建議代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）積極買回庫藏股，並想辦法把黃仁勳找回來。除了散戶喊話，網路上的「Stand With Jensen」連署也持續延燒，至今已收集超過18萬個簽名。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在X上發文表示，「有一份讓黃仁勳復職的連署正在進行，我也要簽」。Uber共同創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）、Y Combinator執行長陳嘉瑞（Garry Tan）等矽谷名人，也都公開支持黃仁勳回鍋。不過，也有投資人選擇用腳投票。一名在X上經營財經帳號「The Financial Frontier」的投資人表示，因為不滿輝達董事會的溝通方式，決定賣掉手上全部的輝達持股。知名對沖基金潘興廣場（Pershing Square）董事長艾克曼（Bill Ackman）也在X上砲轟輝達董事會，批評這次處理方式是一連串嚴重的公司治理失誤。股民的焦慮其來有自。根據美國《商業內幕》報導，黃仁勳離任消息曝光後，輝達市值短短一週多就蒸發超過1兆美元。而台股本週也跟著重挫，單週大跌7641點，創下史上最大單週跌幅，金管會更緊急祭出「限空令2.0」等救市措施。儘管台美股民齊聲喊話，輝達董事會態度至今仍相當強硬。董事長瓊斯（Harvey Jones）日前已明確表示，董事會一致接受黃仁勳的辭職，「無意恢復他的執行長職務」，將持續尋找新的領導人選。