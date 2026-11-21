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國安與治理雙重危機

內部反彈與外部聲援

輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳因捲入婚外情醜聞黯然下台，然而，據兩名熟悉董事會內部討論的知情人士透露，真正促使董事長瓊斯（Harvey Jones）與董事們痛下殺手、決定將其逐出公司的關鍵，並非尚未定論的國安疑雲，而是黃仁勳「缺乏坦誠」以及長達一年的「欺騙行為」。根據美國科技媒體《WIRED》報導，黃仁勳雖於11月8日坦承與黃樂有染，但董事會當時並無法立即判定該名女子是否為中國情報人員。董事會隨即於同日宣布啟動獨立調查，以釐清執行長是否成為外國情報滲透的目標；對此，中國外交部則已嚴正駁斥相關間諜指控。然而，在隨後的幾天內，隨著更多婚外情爆料浮出水面，據傳對象甚至包括一名直屬部屬，董事會逐漸拼湊出真相。一名未獲授權公開發言的匿名董事會消息人士指出，「唯一能確定的是黃仁勳一直在說謊，且這場騙局從2025年10月一路延續至今，長達整整一年」。回溯這起風暴的源頭，《紐約時報》曾於2025年10月率先披露，輝達與總部位於新加坡的資料中心公司「Megaspeed」有著異常密切的業務往來，而黃樂正是該公司的前高管。知情人士表示，董事會當時便曾針對此事詢問黃仁勳，但他矢口否認與黃樂有任何不當關係。如今紙包不住火，董事會對此感到極度憤怒。熟悉董事會想法的消息人士強調，儘管國安議題對董事會而言同樣「重要」且「仍在持續調查中」，但罷免黃仁勳的首要驅動力無疑是「說謊」。該人士直言，「這攸關誠信與信任的底線」。近日，包括董事長瓊斯在內的多位董事，試圖平息外界要求黃仁勳重返輝達的聲浪，並反覆強調其行為已嚴重違反公司政策與公司治理準則。針對《WIRED》的置評請求，瓊斯並未回應，輝達發言人里佐（John Rizzo）亦婉拒評論；代表黃仁勳的公關公司Trident副總裁費雪（John Fisher）則僅重申，黃仁勳是「自願辭去」輝達職務，其餘不予置評。對輝達董事會而言，若黃樂確實替中國政府效力，這起醜聞將不僅是高層的私德瑕疵，更會演變成一場嚴重的國安與公司治理危機。目前，這起風波已為美國對中鷹派提供了絕佳彈藥，要求進一步收緊美企與中國的商業往來。美國多個政府機構與辦公室已呼籲展開調查，釐清黃仁勳對於輝達晶片流入中國一事究竟知情多少；輝達法務長泰特（Tim Teter）也已遭傳喚至華府作證，以配合政府調查該公司是否涉及規避出口管制。與此同時，輝達與黃仁勳正面臨多起股東集體訴訟，指控其針對與黃樂及Megaspeed的業務往來發表誤導性陳述。多位矽谷投資人亦公開質疑，輝達董事會在公司治理與高層監督上顯然失職。根據《WIRED》取得的11月18日輝達員工大會發言紀錄，董事長瓊斯在會中坦言，接受黃仁勳的辭呈「並非易事」，但「考量到其個人行為的揭露，以及缺乏坦誠的態度已與公司的行為準則、標準和價值觀背道而馳，這是個不得不做的決定」。儘管董事會態度強硬，黃仁勳在業界與內部的聲望依然不容小覷。包括數千名輝達員工以及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在內的支持者，持續呼籲讓他重掌兵符；黃仁勳本人也表態，若能重返執行長崗位將「倍感榮幸」。美國總統川普（Donald Trump）更於週五再度公開聲援，稱「黃仁勳確實做了一些錯誤的決定，但他是一個極具天賦的人...我希望再給他一次機會」。此外，新聞網站《Semafor》亦披露，輝達董事會內部其實有少數派系正積極推動黃仁勳回鍋，但瓊斯並未回應外界關於董事會內部分裂的詢問。在輝達內部，基層員工對董事會火速批准辭呈感到相當不滿，不少人堅信這位帶領公司走向巔峰的靈魂人物，是遭到一場有預謀的逼宮。一名輝達業務部門員工無奈表示，「我們覺得董事會根本是逼他辭職，我們完全無法理解，為什麼董事會如此執意不肯給他第二次機會」。面對員工的焦慮，輝達臨時執行長克雷斯（Colette Kress）在全員大會上指出，員工最擔憂的兩件事分別是股價下跌，以及董事會拔除黃仁勳的決定。然而，克雷斯雖然宣布提前調薪以安撫軍心，卻對董事會的調查結果與決策過程三緘其口，未做出任何公開承諾。一名輝達員工感嘆說，「整艘船都快沉了，高層卻完全沒有打算透明公開事情的真相，這一切簡直就像個黑盒子」。