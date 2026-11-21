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台中榮總神經外科部長鄒錫凱遭控涉嫌讓醫療器材廠商代刀、收受廠商回扣及賄賂，台中地檢署昨天（20日）指揮檢調兵分9路搜索，漏夜偵訊後，認定鄒涉犯《貪污治罪條例》罪嫌重大，今天（21日）向台中地院聲請羈押禁見。台中榮總下午緊急召開會議，決議即日起免除鄒的主管職務，並由神經醫學中心主任代理副主任職務，強調將全力配合司法調查。這起案件源於本月初有網友在社群平台Threads發文，指控鄒錫凱涉嫌讓醫療器材廠商代刀，並貼出疑似廠商操作手術器械，以及鄒手持大把千元鈔票的照片，引發議論。鄒當時曾透過社群帳號反駁，表示接任主管後致力於匡正醫療秩序，並指有人散播不實影片，院方將請法律顧問協助處理。台中地檢署接獲情資後，由檢察長洪家原指派檢察官翁嘉隆偵辦，20日指揮廉政署、調查局、刑事警察局及保安警察第四總隊等單位，持搜索票兵分9路，搜索中榮神經醫學中心辦公室、診間、被告住居所及涉案醫療器材公司營業處所，並通知5名被告及3名證人到案說明。檢方漏夜偵訊後，認定鄒涉嫌違反《貪污治罪條例》，包括購辦公用器材收取回扣，以及利用職務上行為收受賄賂等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後於今天向法院聲請羈押禁見。另外4名被告分別以10萬元、30萬元及100萬元不等金額交保，均限制出境、出海，其中包括林姓助理；另3名證人訊後請回。