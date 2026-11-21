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立法院昨三讀通過《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例》，要求行政院普發現金2萬元，不過，表決時民進黨團有多位立委未參與投票，其中包括投入選戰的新北市長候選人蘇巧慧、台北市長候選人沈伯洋等人，引發在野陣營批評。對此，沈伯洋今（21）日受訪時強調，普發現金有三前提，若在野黨通過舉債版本的普發現金，實質是跟人民做對。台北市長選舉第二場公辦政見發表會下午登場，針對普發2萬現金議題，沈伯洋會後受訪時表示，整件事情還是回到財政紀律來看，「我們從以前到現在的立場，其實非常一致」。他說，要普發現金有幾項前提，第一，要有紅利，有紅利才能做普發；第二，不代表多出來的錢要直接普發，多出來的錢，應該要照顧弱勢，如老人津貼、保護社會安全網、勞保基金等；最後，則是不要舉債，他提到，有紅利、做完弱勢福利，然後又不舉債，那這樣的前提下是OK的。至於為何之前會反對普發現金？沈伯洋說，因為在去年、前年的時候要舉債，今年好不容易可以做到不用舉債，結果在野黨現在又要通過要舉債的，這就是他所說的條件不符，當條件不符合的時候，其實是跟大家開玩笑，因為不討論就把方案丟出來，也沒有財政試算，未說明財源，變成要舉債，實質反而是跟人民做對。沈伯洋提到，雖然他本來就請假，但還是要講一下，他們在國會這三年以來一直在發生這樣的事，「遵守財政紀律，我相信是每一位市民都應該認可的原則跟價值」。