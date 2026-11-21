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霸氣宣稱：沒有我唐新民，就沒有黃仁勳

影射沈伯洋是特務！將引爆火山、挑起第三次世界大戰

自稱「民進黨之父」！喊話蔡英文帶綠營投他

台北市長選戰政見發表會今（21）日登場，候選人唐新民一上台便語出驚人，從輝達創辦人黃仁勳的職務變動，一路談到大屯火山爆發，還將民進黨候選人沈伯洋也扯入其中，稱對手是共濟會「特務」，若當選將挑起第三次世界大戰。唐新民還宣稱，沒有他就沒有黃仁勳，更要任命對方為「第一副市長」，同時自稱是「民進黨之父」，一連串驚人發言讓政見發表會充滿話題。唐新民談到黃仁勳時，聲稱對方突然在4天內遭到解職，讓外界相當驚訝，並將此事與中國人的處境連結。他宣稱，外資已經開始撤離，只有黃仁勳帶頭往前衝，準備在北士科投資，但當地受到大屯火山威脅，隨時可能爆發，北士科將成為第一個遭殃的地方。唐新民接著聲稱，如果自己當選台北市長，就會搶救大屯火山，讓大屯火山產生AI綠電，免費提供給黃仁勳使用。他甚至表示，黃仁勳就是因為自己的一句話才決定往前衝，外界也因此認為黃仁勳背後有他支持，才會在短短數天內遭到解職。他更霸氣喊話：「沒有我唐新民，就沒有黃仁勳、就沒有華積電。」並透露自己在台北募不到任何資金，手上的120萬元是從矽谷而來，藉此強調自己與科技產業及黃仁勳之間的特殊關聯，甚至還揚言要任命黃仁勳擔任「第一副市長」。唐新民隨後將矛頭轉向沈伯洋，聲稱沈伯洋的名字是共濟會取的，還指控他是「特務」，認為外資撤離台灣，是因為外界押注沈伯洋當選後，將立即啟動「毀滅台灣計畫」，甚至挑起第三次世界大戰。唐新民描述，沈伯洋將中共艦隊全部引到台灣、包圍台灣並嚇唬台灣，接著引爆大屯火山及海底火山，把中國艦隊全部捲入海底，還將這一連串說法稱為沈伯洋的計畫。他甚至從沈伯洋的姓名延伸發揮，聲稱對方的名字就是「沉人白羊」。除了砲轟沈伯洋，唐新民還在政見發表會上自稱是「民進黨之父」，宣稱民進黨的綠色及十字旗都是由他訂下來的，更直接向民進黨元老喊話，要求蔡英文帶領所有綠營人士倒向第三勢力，改投給他。唐新民還搬出白沙屯媽祖，引用所謂媽祖預言「白沙屯三等的聖人出南島，守正道，解蒼生，台灣起，天下平」，呼籲白沙屯媽祖信眾、青年及各界人士全力動員，將他送上台北市長寶座，並形容這場選舉是「生死的搏鬥」。唐新民更聲稱自己遭到封鎖，YouTube及LINE等訊息管道都被切斷，呼籲輝達工程師、支持者協助傳播訊息；政見發表會尾聲，唐新民再度點名沈伯洋，引用《梅花詩》「豹死猶留皮一襲」，喊話沈伯洋「放過台灣一馬」，要求對方華麗轉身離去、不要再參選下去。最後，他更再次呼籲沈伯洋「成全」，結束這場充滿驚人言論的政見發表會。