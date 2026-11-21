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民進黨立法院黨團總召、同時也是中華職棒會長的蔡其昌今（21）日前往高雄大岡山，陪同首次參選的民進黨市議員候選人 8 號蔡秉璁車掃拜票。蔡其昌形容選情已來到九局下半的滿壘局面，呼籲鄉親搶救新人，用關鍵一票把大岡山的第三席送進議會。蔡其昌表示，今天下午他要參加賴瑞隆的旗山造勢晚會，但在前往旗山之前，無論如何都一定要先來大岡山幫蔡秉璁打氣。蔡其昌指出，自己是從基層幕僚做起，過去他的團隊中也有許多優秀幕僚，如李柏毅、簡煥宗、何權峰等人在高雄擔任民代、為市民服務；他認為，蔡秉璁的歷練與能力「完全合格」，絕對可以為大岡山鄉親發聲。蔡其昌也以自身擔任立法院黨團總召的觀察有感而發，立法院第一線面對朝野的紛擾與議事攻防，讓他更加深刻體會到「選對人」有多麼重要。蔡其昌強調，地方建設需要府會同心、議會過半才能順利推動，絕對不能讓議會陷入空轉與內耗，而議會過半的最後一塊拼圖就是蔡秉璁。針對目前大岡山選區的選情，蔡其昌也特別用自己最熟悉的棒球來比喻。他表示，選舉打到現在已經進入「九局下半、兩出局、滿壘」的最緊要關頭，新人參選沒有現任優勢，往往處於最危險的邊緣地帶。現在只差最後關鍵的一支安打，如果支持者因為覺得「穩了」而少投一票，就可能飲恨出局。今年 35 歲的蔡秉璁，擁有雄中、台大社會系及清大社會所碩士的完整學歷。他從基層幕僚起步，在中央和地方累積長達超過十年的行政經驗，現擔任立委邱志偉服務處執行長，深耕第一線選民服務。蔡秉璁感謝蔡其昌總召在百忙之中專程前來加持，面對橋頭科學園區、白埔產業園區及台積電進駐北高雄帶來的轉型契機，他承諾當選後將發揮自己兼具中央視野與地方服務的專業，為大岡山爭取更多建設資源，力拚大岡山三席全上、市議會過半。