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兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」將於本月24日開始試營運，日前開放網紅到現場體驗拍攝，除了消防員、警察、機師等熱門工作，居然還出現了日前陷入抄襲風波的HAHABABY，就連蔡阿嘎開設的大頭佛娛樂也都進駐其中。「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」為孩童準備了超過50種職業體驗活動，小小的城市中可見紅綠燈、斑馬線，穿梭四處的車子，而小孩子可以在裡面選擇想要成為什麼職業的人物，常見的警察、消防員、銀行員、醫生、演員、機師，讓他們可以提前找到未來有興趣的方向。不僅如此，現在也準備了超台的特色職業，包括蝦皮物流理貨人員、操偶師、中醫師、台積電晶圓廠作業員、睡眠研究員、啦啦隊、益生菌研發員、室內設計師等，可以體驗到台灣當地品牌員工的一天。眾多職業中，有網友發現日前陷入抄襲爭議的二伯品牌HAHABABY也在其中，體驗職業是時尚造型工作室，可以替模特兒搭配出一套漂亮的衣服；另外二伯老公蔡阿嘎的大頭佛工作室也進駐其中，主要是體驗數位媒體內容。消息曝光後，掀起許多網友留言「有業配影片有看到他們在拍」、「憑什麼用這樣的品牌來影響小孩的學習判斷發展啊」、「體驗拆衣服複製打版」、「真的假的，其他創作者都沒人拍到」；不過也有人認為，品牌進駐內容是早就簽約完畢的，事後悔約反而會讓樂園承受許多罰金，因此只好照樣開門，且開放體驗當天現場也有很多人排隊，似乎沒受到爭議影響。HAHABABY今年七月起被發現商品抄襲日牌，受害品牌共有SOU・SOU、MARKEY'S、niko and...等32個日牌，HAHABABY雖否認抄襲，但是卻拿不出設計圖，並且在事後宣布關閉官網重整品牌，讓許多網友紛紛發起拒買風潮。