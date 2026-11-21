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細數台股成績樂觀數據

台股近一週重挫逾17%，美股週五又遭血洗道瓊工業指數、標普500指數雙雙落入回檔區間，那斯達克指數更是較近期高點下跌約20%，台股下週恐怕「剉咧等」。國安基金今（21）日罕見在週末喊話，已經進場護盤台股，「請投資人保持信心」。近日受美國AI監管政策可能趨嚴、龐大資本支出投資效益、特定企業的特殊因素及融資風險等因素影響，引發市場對AI產業營運展望產生疑慮，導致美股多日重挫，並波及台股及其他亞股。國安基金表示，115年11月6日臨時委員會議授權，執行秘書執行市場安定任務後，已進場展開護盤，外資等雖多日賣超台股，但已漸趨收斂。我國經濟基本面穩健、展望樂觀，國安基金將會同其他相關部會，維護股市穩定，後續仍持續視市場情況適時採取必要措施，並呼籲投資人保持信心，理性看待台股，穩健評估長期投資價值。國安基金表示，台股基本面佳主計總處公布115年經濟成長率11.05%，更是創39年新高；9月景氣燈號續呈紅燈，連續10個月紅燈創史上最長紀錄；今年至10月外銷訂單累計達9,430億美元、年增58.6%，出口累計7,582.9億美元、年增47.7%，均為歷史新高。另外，上市櫃營收持續創高，10月上市櫃（未加計金融保險業）營收達6.74兆元，累計前10月達56.89兆元，已超越去年全年50.77兆元。