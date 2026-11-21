高鐵商務車廂傳出座位遭安排給其他乘客的爭議。一名女網友日前與朋友搭車，兩人已入座並拿到點心，朋友卻因配合寧靜車廂規定，到通道講電話約5分鐘，返回時發現座位已被另一名旅客坐走，事件引發超過140萬人關注，讓不少人質疑高鐵座位販售流程；對此，高鐵澄清售票系統不會出現「一票雙賣」，已主動聯繫當事人了解情況，若確認是人員引導疏失，將加強訓練並檢討服務流程。
才離座5分鐘講電話 乘客回頭發現座位被賣掉了
原PO昨（20）日在Threads分享，當天與朋友搭乘高鐵商務車廂，兩人入座約5分鐘，乘務人員也已送上點心，沒想到朋友依照規定到通道講電話，短暫離開後，原本座位竟被安排給其他旅客。
原PO向新乘客詢問才得知，對方原本沒有買到車票，經詢問後由乘務人員帶位入座。她因此再次向高鐵人員確認，結果還被要求出示車票，所幸後來對方將乘客安排到其他位置並致歉。她表示，雖然事情很快解決，卻對遵守規定離席反而遇上座位被占用感到錯愕，也認為沒有受到尊重。
高鐵解釋「空位搭乘」：若疏失將檢討
對此，高鐵公司表示，考量旅客可能臨時變更搭乘時間，因此提供「空位搭乘」服務，每日協助約2500人次，包括提早換票或未及搭乘原班次的旅客，讓尚未售出的座位獲得有效利用，也避免座位閒置。
高鐵強調，售票系統設計不會發生「一票雙賣」，目前已主動聯繫當事人，將進一步調查現場實際狀況。若確認是人員引導空位搭乘時出現疏失，將加強內部教育訓練，並向旅客致歉。
高鐵也表示，為避免類似誤會再次發生，將從空位搭乘服務制度及現場作業流程著手檢討，進一步完善規範，以維護旅客權益。
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原PO昨（20）日在Threads分享，當天與朋友搭乘高鐵商務車廂，兩人入座約5分鐘，乘務人員也已送上點心，沒想到朋友依照規定到通道講電話，短暫離開後，原本座位竟被安排給其他旅客。
原PO向新乘客詢問才得知，對方原本沒有買到車票，經詢問後由乘務人員帶位入座。她因此再次向高鐵人員確認，結果還被要求出示車票，所幸後來對方將乘客安排到其他位置並致歉。她表示，雖然事情很快解決，卻對遵守規定離席反而遇上座位被占用感到錯愕，也認為沒有受到尊重。
對此，高鐵公司表示，考量旅客可能臨時變更搭乘時間，因此提供「空位搭乘」服務，每日協助約2500人次，包括提早換票或未及搭乘原班次的旅客，讓尚未售出的座位獲得有效利用，也避免座位閒置。
高鐵強調，售票系統設計不會發生「一票雙賣」，目前已主動聯繫當事人，將進一步調查現場實際狀況。若確認是人員引導空位搭乘時出現疏失，將加強內部教育訓練，並向旅客致歉。
高鐵也表示，為避免類似誤會再次發生，將從空位搭乘服務制度及現場作業流程著手檢討，進一步完善規範，以維護旅客權益。