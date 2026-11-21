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翡翠水庫光電爭議 蔣萬安宣布成立「跨縣市好水聯盟」

回應兒童安全爭議 要求中央將監視器納入幼兒園基本設施

輝達落腳北士科 蔣萬安提AI產業與松機遷移願景

西區水岸串聯雙北 大巨蛋帶動東區商圈復甦

捷運東環段、文湖線更新 內科到士林目標11分鐘

每區第二運動中心 推無菸城市與降溫計畫

四年減債430億元 蔣萬安：市民優先，台北就會領先

選戰倒數7天，第二場台北市長公辦政見發表會今（21）日下午登場，力拚連任的台北市長蔣萬安在申論中，提出未來20年城市發展藍圖，從AI產業、捷運建設到都市更新，細數過去四年的施政成果。值得注意的是，蔣萬安在申論尾聲強調，「建設好一座城市、照顧好每一位市民，不是看口號有多響亮」，而是實際為台北付出多少、願意承擔多少責任，並以具體行動與政績贏得市民信任。蔣萬安表示，翡翠水庫是大台北地區最重要的飲用水源，中央三度來函，要求北市府盤點翡翠水庫設置光電板的範圍，甚至要求說明不配合的理由。他強調，自己的態度非常清楚，就是堅決反對在翡翠水庫設置光電板，「守護水源不是靠口號」，將以具體行動捍衛大台北600萬市民喝好水的權益，「絕對不會妥協，也絕不退讓」。蔣萬安指出，市府承襲前市長柯文哲任內的努力，完成翡翠水庫原水管工程，並啟動「百年翡翠長期計畫」，導入無人機結合AI影像辨識技術，提升水庫邊坡巡檢與壩體安全監測。此外，市府投入150億元汰換老舊自來水管線，漏水率從上任前的11.2%，預計今年底下降至9.64%，持續朝7%的目標邁進。蔣萬安進一步宣布，將推動成立「跨縣市好水聯盟」，邀請全國縣市長共同參與，並提出兩大訴求，第一，未來所有水庫一律不准再設置光電板；第二，目前水庫已設置的光電板應全部拆除。他強調，希望透過跨縣市合作，共同守護全台灣乾淨、安全的水資源。針對兒童安全，蔣萬安表示，北市府每年至少稽查250所幼兒園，並將保母、寄養家庭、機構工作人員及教育人員納入重大案件檢討範圍，未來將加強高風險園所列管及無預警稽查。對於信義區幼兒園爭議，蔣萬安指出，台北市自113年起全額補助公私立幼兒園設置監視器，影像至少保存90天，並呼籲中央盡速修法，將監視器納入幼兒園基本設施規範。他也表示，27日的學費退費調解會議將如期舉行，市府將持續要求業者書面協商，法務局也會協助家長提起團體訴訟。談及未來20年的城市發展，蔣萬安表示，將以AI作為台北下一階段發展的驅動引擎，並以北區科技廊帶為核心，串聯北投士林科技園區、內湖科技園區及南港軟體園區。他指出，未來配合松山機場遷移所釋出的完整土地，將進一步擴大科技產業發展空間。蔣萬安表示，輝達選擇落腳北士科，不僅是國際企業招商成果，更代表全球科技企業對台北研發實力與創新環境的肯定。他指出，Google在台北設立海外最大的AI基礎建設硬體研發中心，緯創、緯穎及技嘉等企業也持續布局，顯示台北在全球科技產業鏈的重要性。蔣萬安說，上任至今，市府已協助421件重大投資，累計投資金額突破1038億元，其中AI相關投資223件、金額超過663億元，占整體投資金額逾六成三。此外，台北新創旗艦基地InnoVEX台北已啟用，目前有63家新創團隊陸續進駐。未來市府將推動AI plus Bio共同創新中心、公共GPU算力中樞，並結合創投設立「台北AI旗艦創業基金」，支持生成式AI、AI Agent及邊緣運算等技術發展，達成「研發有空間、成長有算力、發展有資金」的目標。青年政策方面，蔣萬安也提出，未來育成社宅將結合居住、工作及創業功能，並提供青年儲蓄支持，青年每月存入5000元，市府加碼補貼三成，協助年輕人累積第一桶金。蔣萬安另指出，北士科將成為智慧交通示範場域，推動自駕車、智慧號誌及智慧道路設施，無人掃街車、無人灑水車將優先試營運，並規劃投入全新打造的自駕公車，逐步建構智慧運輸科技園區。在西區發展方面，蔣萬安指出，市府持續推動西區門戶再造，透過台北雙星、市議會舊址BOT、西寧大樓及公辦都更等開發案，帶動老城區轉型。他表示，市府投入18億元改造淡水河岸，包括外推18公尺水岸步道、設置景觀平台、興建玉泉公園人行跨橋，以及優化大稻埕碼頭貨櫃市集。未來更希望從忠孝橋延伸至台北橋，串聯大稻埕與三重，並結合大橋頭、延三夜市、三和夜市及迪化街等景點，打造國際級水岸觀光廊帶。東區部分，蔣萬安則以大巨蛋作為施政成果代表。他表示，大巨蛋歷經32年等待，終於在他上任第一年完工啟用，至今舉辦超過300場球賽及展演活動，吸引730萬人次進場，創造477億元經濟效益，帶動東區商圈消費達34億元。蔣萬安指出，大巨蛋啟用後，東區人流增加三成、整體營業額提升超過兩成，商圈業績成長四成，空店率也從疫情期間的30%降至目前8%。他認為，大巨蛋經濟效益已逐步擴散至全市12個行政區。針對城南發展，蔣萬安表示，市府推動「城南新生計畫」，串聯自來水博物館、公館運動館、親水樂園、寶藏巖及嘉禾新村，並完成百年川端橋修復，連結紀州庵文學森林與新北永和楊三郎美術館。台北文學館也預計明年開館，保存城市歷史與文學記憶。蔣萬安指出，市府已修復指南宮百年千階竹柏參道，並於周邊種植650棵櫻花樹，未來再增加100棵，結合藝術展演，打造貓空櫻花與藝術秘境。此外，市府將推動動物園四年計畫，強化動物福祉與野生動物保育，並活化閒置十年的Zoo Mall用地，打造台北市首座海洋生態主題園區。交通建設方面，蔣萬安表示，捷運東環段已依照上任前承諾動工，信義線東延今年通車，萬大線一期預計明年完工，基隆捷運機電系統與主體工程本週也已動工，代表民生汐止線建設再往前推進。他指出，捷運環狀線將是改善內湖交通的重要解方，完工後，內科到士林只需11分鐘，內科到象山14分鐘。此外，市府規劃投入400億元，啟動通車30年的文湖線重置計畫，全面更新76台列車及號誌系統，並導入數位孿生技術，優化列車調度及營運效率。蔣萬安也提到，市府已推動堤頂大道與瑞光路358巷開設缺口、增設堤頂交流道北上入口引道、新闢東環幹線及增加接駁公車等措施。他表示，內科七條主要幹道下午尖峰旅行時間已下降6%，其中港墘路降幅達11%，堤頂大道上國道的等候時間則從3分鐘縮短至1分鐘。運動政策方面，蔣萬安表示，台北市規律運動人口比例達39.6%，市府將持續推動U-Sport，明年推出「U-Sport Family」，開放2至6人揪團運動，並以每個行政區設置第二運動中心為目標，目前已規劃8座特色運動館。其中，三民館主打鐵人三項、木柵館推廣草地球類、七虎館以拳擊為特色、南港館結合科技棒球，玉成館則規劃室內水樂園。文化政策方面，蔣萬安指出，市府每年至少投入8000萬元藝文補助，未來將擴大國際藝術家進駐計畫、設立台北舞蹈中心，並打造Live House嘉年華，讓音樂與藝術走入城市街區。針對無菸城市政策，蔣萬安表示，信義商圈本月成為台北第四個無菸商圈，全市目前共有267處吸菸區，其中15座為負壓式吸菸區，年底前將再增加3座，明年預計增設24座，逐步落實「行走不吸菸、吸菸請到吸菸區」。氣候治理方面，蔣萬安提出「降溫城市計畫2.0」，未來再增加4萬棵喬木，打造15分鐘綠蔭生活圈，目標2050年地表平均溫度降低2度，綠蔭步行可及率達90%。面對極端降雨，市府也規劃在敦化北路地下打造大型貯水設施，完工後可儲存3.2萬噸雨水，相當於16座標準游泳池的水量，並加速推動承德路地下貯留管工程。財政部分，蔣萬安表示，市府持續朝「開源、節流、減債」三大方向努力，台北市營利事業銷售額連續四年成長，去年突破19兆元，任內完成60件招商案，帶動民間投資983億元。蔣萬安指出，市府四年減債430億元，債務餘額從898億元降至468億元，平均每位市民負債也從3萬6000元降至1萬9000元，減少將近一半。他強調，建設城市不是看口號有多響亮，而是實際為台北付出多少、承擔多少責任。申論最後，蔣萬安感謝市民過去四年的支持，強調市府團隊即使面對壓力與不同聲音，仍堅持推動對台北有益的政策。他表示，「市民優先，台北就會領先」，並在選前最後7天，再次向市民爭取支持，呼籲11月28日投票支持5號蔣萬安。