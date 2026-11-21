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▲賈永婕（如圖）火速現身回應孫德榮，請他再給自己一點時間改善無障礙廁所。（圖／資料照）

▲孫德榮還說自己想去逛卡地亞竟然被拒絕進入，這才知道逛名牌店還要預約。（圖／翻攝自Threads@sunzhong_is_here）

資深經紀人孫德榮因腦部血栓（小中風）的緣故，行動不便，外出需要坐輪椅。今（21）日他在Threads發文，分享自己去逛台北101的心得，孫德榮說101百貨的電梯跟無障礙廁所都很難找，他因此開轟董事長賈永婕只會坐辦公室吹冷氣，沒有用心經營，令人失望。對此，賈永婕火速現身回應，強調會改善廁所空間：「未來您的體驗會更完整，再給我一點時間」。孫德榮今日中午氣憤發文，表示自己本來滿心歡喜去逛台北101，怎料感受非常差，「孫德榮嫌棄地說，101的電梯與無障礙廁所都非常不好找，導致他只能去上普通男廁，讓他質疑賈永婕的治理能力：「難道董事長都不下來巡視嗎？還是只在冷氣房高樓層開心的過日子，這種董事長應該誰都會當，有點失望，有點失落。」對此，賈永婕在1小時內就現身回應孫德榮的貼文：「賈永婕也補充，無障礙廁所的部分，目前設置在B1、4樓，5樓的則是全新改裝中，她因此向孫德榮喊話：「」賈永婕也強調自己很常下去逛商場，也誠摯希望孫德榮可以常來「這裡應該有超多你愛的品牌。」賈永婕清楚解釋孫德榮在乎的痛點，讓網友見狀也大讚她的處理速度非常有效率：「賈董真的做得不錯，不是任何人都可以當上這個位置」、「董事長真正有在做事，挺妳」。不過也有人不滿賈永婕的回應，留言抨擊：「人家都已經明確反映101對身障人士不友善，發文就是在表達不舒服，妳還硬要強調：在101逛街真的很舒服？」針對賈永婕的回答，孫德榮目前暫無回應，但他Threads今日還有另一篇貼文，是在罵奢侈品牌卡地亞（Cartier）。孫德榮說自己去逛101的卡地亞門市，裡面明明一個客人都沒有，工作人員也有5、6個，卻不讓他進入，說要提前預約。這讓孫德榮很不爽：「現在都玩這種遊戲嗎？逛街看到喜歡的不能買嗎？時代真的變了，連購物都要被控制。」