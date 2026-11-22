日本玩具大廠 TAKARA TOMY 宣布推出「CX-00 巴哈姆特爆擊 BK1-50I 金屬塗裝黑色版」，以銀白色刀刃搭配黑金配色，中央還有霸氣的魔龍圖騰，光是外觀就相當吸睛。這款陀螺不只有特殊塗裝，最大特色是將刀刃與棘輪的重擊點集中，搭配低重心設計及高速移動軸心，主打強力撞擊與瞬間突襲。商品預計於12月26日在日本 B4 Store 限定販售，售價2400日圓（約新台幣500元），還附贈發射器及 ROBLOX 限定道具卡。
《戰鬥陀螺X》CX-00黑金魔龍登場！攻擊數值高達70
根據 TAKARA TOMY 官方商品介紹，這次推出的「CX-00 巴哈姆特爆擊 BK1-50I 金屬塗裝黑色版」，是一款主打強力撞擊的攻擊型陀螺。外觀採用銀白色刀刃，搭配黑色金屬塗裝及金色零件，中央還印有魔龍圖騰，呈現相當搶眼的黑金配色。
除了特殊外型，這款陀螺最大特色就是「集中重擊」設計。透過特殊刀刃與棘輪配置，將主要撞擊位置集中在同一方向，讓陀螺能在單次碰撞時發揮更強烈的攻擊效果。巴哈姆特爆擊的攻擊數值達到70，刀刃採用金屬塗裝，凸顯其進攻型定位。
低重心搭配高速軸心！巴哈姆特爆擊主打瞬間突襲
零件配置方面，巴哈姆特爆擊搭載「1-50」低重心棘輪，以及「I（Ignition）」軸心，其中1-50採用較低高度設計，讓陀螺能以較低的重心進行對戰；I 軸心則強調高速移動與突擊能力，搭配集中重擊的刀刃設計，形成主打強力撞擊的進攻組合。
不過，攻擊數值高並不代表實戰一定能獲勝，陀螺的對戰表現仍會受到發射方式、零件搭配及對手配置影響。對於喜歡研究改裝、追求瞬間爆發力的玩家來說，這款新陀螺仍相當值得關注。
CX-00 巴哈姆特爆擊12月26日開賣！約500元附發射器、限定道具卡
「CX-00 巴哈姆特爆擊 BK1-50I 金屬塗裝黑色版」預計於2026年12月26日在日本 B4 Store 限定販售，官方建議售價2400日圓（含稅），約新台幣500元。商品採用 STARTER 入門組形式販售，除了陀螺本體，還附有白色手拉式發射器，不必另外購買發射器就能搭配使用。
此外，商品還附贈 ROBLOX 限定道具卡，讓玩家除了實體陀螺對戰，也能在遊戲平台取得專屬虛擬道具。由於這款商品屬於日本 B4 Store 通路限定，目前尚未確認台灣是否會正式引進，想收藏黑金魔龍的玩家，可以持續留意後續販售消息。
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根據 TAKARA TOMY 官方商品介紹，這次推出的「CX-00 巴哈姆特爆擊 BK1-50I 金屬塗裝黑色版」，是一款主打強力撞擊的攻擊型陀螺。外觀採用銀白色刀刃，搭配黑色金屬塗裝及金色零件，中央還印有魔龍圖騰，呈現相當搶眼的黑金配色。
除了特殊外型，這款陀螺最大特色就是「集中重擊」設計。透過特殊刀刃與棘輪配置，將主要撞擊位置集中在同一方向，讓陀螺能在單次碰撞時發揮更強烈的攻擊效果。巴哈姆特爆擊的攻擊數值達到70，刀刃採用金屬塗裝，凸顯其進攻型定位。
零件配置方面，巴哈姆特爆擊搭載「1-50」低重心棘輪，以及「I（Ignition）」軸心，其中1-50採用較低高度設計，讓陀螺能以較低的重心進行對戰；I 軸心則強調高速移動與突擊能力，搭配集中重擊的刀刃設計，形成主打強力撞擊的進攻組合。
不過，攻擊數值高並不代表實戰一定能獲勝，陀螺的對戰表現仍會受到發射方式、零件搭配及對手配置影響。對於喜歡研究改裝、追求瞬間爆發力的玩家來說，這款新陀螺仍相當值得關注。
「CX-00 巴哈姆特爆擊 BK1-50I 金屬塗裝黑色版」預計於2026年12月26日在日本 B4 Store 限定販售，官方建議售價2400日圓（含稅），約新台幣500元。商品採用 STARTER 入門組形式販售，除了陀螺本體，還附有白色手拉式發射器，不必另外購買發射器就能搭配使用。
此外，商品還附贈 ROBLOX 限定道具卡，讓玩家除了實體陀螺對戰，也能在遊戲平台取得專屬虛擬道具。由於這款商品屬於日本 B4 Store 通路限定，目前尚未確認台灣是否會正式引進，想收藏黑金魔龍的玩家，可以持續留意後續販售消息。