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八大工商團體背書 企業接單營運未受影響

明年出口有望破1兆美元

近期台股受美國費城半導體指數、國際科技大廠股價重挫影響下跌，週五收盤台股加權指數回測36K關卡。不只國安基金進場護盤，金管會也祭出加嚴禁空令，經濟部今（21）日也發聲強調，台灣產業仍具競爭力，不會因為個別公司或是短期波動而影響長期的發展趨勢，呼籲各界對我國產業發展保持信心。經濟部指出，人工智慧（AI）、高效能運算及雲端需求擴增，加上產品漲價與消費性電子新品備貨，帶動資通訊產品出貨及生產、基礎設施需求與部分傳產增產。主計總處10月公布概估115年第3季我國經濟成長率為14.36％，全年經濟成長率有望超過12%，預計將創39年來新高。在訂單方面，經濟部指出，今年前10月外銷訂單超過9,400億美元，全年可望突破1.1兆美元。而從出口表現來看，我國今年10月出口金額達967.6億美元，首度突破900億美元大關，創歷年單月新高，年增58.9%，已連續36個月正成長。累計今(115)年1至10月出口達7,582.9億美元，年增達47.7%。從生產資料來看，第3季製造業產值新台幣7兆5,079億元，較上年同季增加43.09%，連續11季正成長。近期科技及半導體類股雖然下跌，AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴增，帶動半導體及伺服器供應鏈成長，電子零組件業及電腦電子產品與光學製品業第三季產值分別年增52.18％及129.78％。半導體擴產亦帶動設備與材料需求，機械、化學材料及肥料、基本金屬等產業第三季產值均較上年同季成長。此外，經徵詢八大工商團體，相關公會皆表示，近期股市表現，對企業接單及營運目前未見影響，半導體及電子業者也對產業前景仍具信心。政府會持續與業界保持聯繫並密切關注銀行授信及產業資金流向，強化融資與信用保證支持，協助企業穩定資金調度。經濟部強調，展望未來，全球AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴增，帶動我國先進製程、高階封裝及伺服器供應鏈成長，無人機、機器人及衛星通訊也為產業開拓新商機。經濟部也將運用千億規模資源，透過數位轉型、淨零轉型、通路發展、群聚共榮及新創拔尖五大策略，協助中小微企業升級，並輔導傳統產業開發關鍵零組件、切入高科技供應鏈。今年以來，我國生產及出口表現亮眼，產業基本面穩健，明年出口有望突破1兆美元，再創高峰，希望各界對臺灣產業發展保持信心。