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玉山10月刷卡980億！Unicard獲封無腦刷神卡

▲玉山靠繳費、海外旅遊及電商消費，以980.09億元奪下單月第一，Unicard、熊本熊卡和U Bear卡是主要發卡產品。（圖／記者顏真真攝）

中信發卡17.1萬張居冠！累計刷卡額突破9000億

▲中信發卡主力包括uniopen聯名卡、LINE Pay聯名卡、中油及百貨聯名卡，其中uniopen聯名卡適用統一集團多個通路，海外消費另有2％無上限回饋。（圖／官方提供）

2026年10月五大發卡銀行信用卡簽帳金額合計3758.79億元，年增14.48％。玉山銀行單月刷卡980.09億元，創歷年同月新高，超越國泰世華的866.87億元及中信的855.18億元，拿下單月冠軍。中信雖退居第三，前10月累計簽帳仍達9062.3億元，年增近24％，發卡量也以17.1萬張居首。這當中玉山銀行「Unicard」因不必頻繁切換方案，且通路回饋選擇多元，被封為無腦刷神卡。五大銀行10月簽帳金額排名中，玉山銀行以980.09億元居首，創下歷年同月新高；國泰世華以866.87億元排名第二，中國信託855.18億元位居第三，台北富邦及台新則分別為537.01億元、519.63億元。玉山表示，10月業績受到多元繳費、雙十連假海外旅遊、Apple新機上市及雙11電商預熱等因素帶動，當月新發卡約6.9萬張，主力包括Unicard、熊本熊卡及U Bear卡。許多網友也大讚Unicard，認為行動支付及網購等通路回饋選擇多元，不必頻繁切換方案，根本是可以無腦刷的神卡，「百貨、外送平台、國外實體、網購超多通路都有回饋，行動支付就包含linepay、街口支付、全支付、悠遊付等，幾乎是無腦刷linepay就可以4.5%回饋。」單看發卡量，中國信託10月新發17.1萬張，遠高於玉山的6.9萬張，其次為台新的4.4萬張、國泰世華4.2萬張及台北富邦3.4萬張。中信發卡主力包括uniopen聯名卡、LINE Pay聯名卡、中油及百貨聯名卡。許多網友指出，uniopen卡適用統一集團多個通路，海外消費另有2％無上限回饋，「如果你不是統一集團的愛用者，但是出國的常客，那中信uniopen卡也會很適合你，因為uniopen卡在海外消費是2%無上限回饋」。若以2026年前10個月累計簽帳金額來看，中信以9062.3億元排名第一，年增近24％；國泰世華累計8202.1億元居第二，玉山以6786.36億元排第三，台北富邦及台新則分別為5516.77億元、5265.76億元。銀行指出，秋冬海外旅遊、百貨週年慶、電商檔期及餐飲消費，都是當月業績成長的主要來源。國泰世華10月刷卡額年增9.6％，前10月累計簽帳金額年增約16％。不少網友點評CUBE卡，消費回饋選擇多元，小樹點也能用於國泰證券定期定額等用途，「消費主力不是信用卡也不太會一天刷好幾個通路，都是不同天刷，所以對我而言是蠻好用的」