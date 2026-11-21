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Anthropic IPO失靈 科技股「逢低買進」信仰動搖

AI投資回報遭質疑 輝達高層動盪雪上加霜

美股週五再遭遇重挫，高盛集團（Goldman Sachs）旗下交易部門指出，隨著賣壓全面蔓延至系統性投資人，高盛「恐慌指數」（Panic Index）已飆升至滿分10分中的9分，逼近極限水位。高盛交易員警告，這波跌勢恐非終點，下一週市場或將迎來另一波大規模的拋售潮。根據《彭博》報導，高盛交易員表示，這波拋售已擴散至所謂的系統性投資族群。根據高盛估算，包含商品交易顧問（CTA）在內的動能型交易者，過去一個月已累計拋售高達570億美元的股票，其在美股的淨部位更已轉為淨空頭190億美元。更令市場擔憂的是，高盛量化模型預測，無論美股接下來走勢如何，CTA基金都將持續減碼。若股市持平，預計將再拋售658億美元；即便股市反彈上漲，仍會賣出286億美元；一旦股市繼續下探，拋售規模恐將擴大至驚人的806億美元。市場這波最新跌勢，反映出投資人對於「逢低買進」科技股的意願已大幅降溫。儘管AI新創巨頭Anthropic的重量級IPO原本被市場寄予厚望，視為重燃風險偏好的催化劑，但掛牌後的表現卻未能如預期般帶動大盤全面反彈。高盛交易員在報告中寫道，許多投資人原本指望這場全球最大規模的IPO能扮演市場情緒轉折點的角色，為年底的風險交易注入動能；然而，目前看來這股推動力道並未出現，如今市場正面臨一場苦澀的考驗。分析指出，這種拋售壓力恐將進一步惡化本已艱困的市場環境。由於趨勢追蹤策略會根據股市方向與波動率自動調整部位，股價下跌將觸發演算法進一步削減曝險，形成惡性循環。目前投資人正日益質疑，企業在AI基礎設施、晶片與算力上的龐大資本支出，是否真能產生足夠的投資回報，以支撐整個科技股板塊的高昂估值。而晶片巨頭輝達（Nvidia）近期爆發的高層動盪，並最終導致執行長黃仁勳遭拔除職務，更讓市場的焦慮情緒雪上加霜。過度擁擠的交易部位加上動能驅動策略，大幅加劇了市場波動，科技股首當其衝成為拋售重災區。那斯達克100指數週五重挫5.6％，創下自2020年3月新冠疫情爆發以來最慘烈的單週表現；費城半導體指數更是狂瀉11％。其中，輝達週五單日暴跌14％，自10月6日的歷史高點以來，股價已累計腰斬近50％。這股拋售潮不僅限於機構投資人，高盛追蹤的「散戶熱門持股組合」週五下跌8.9％，「比特幣價格敏感持股組合」則重挫11％。與此同時，高盛追蹤的「景氣循環股相對防禦組合」則僅下跌了3.2％，顯示投資人正從高風險的投機性資產轉向防禦型類股避險。