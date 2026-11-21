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韓國年度最大音樂盛典「2026 MAMA AWARDS」，昨、今（20）日兩日在大阪京瓷巨蛋舉辦，稍早頒發最佳男歌手獎時，由BIGBANG太陽拿下，獲得大獎的他上台致詞時一度哽咽，接著還向自己的家人道歉，因為他的兒子昨天生日，身為爸爸卻不能陪著一起度過，讓他感到非常抱歉。太陽今日在MAMA頒獎典禮，擊敗了都敬秀、泰容、然竣、Young K等勁敵，獲得了最佳男歌手獎，完全是活動的最大殊榮之一，因此他上台時，也非常認真的感謝了自己的所有粉絲，「可以給我這麼帥的獎，真的非常謝謝，我會開心不只是獲得了這個獎，我還想把這座獎送給在我活動期間幫助我的所有人。」接著太陽一度哽咽，因為他的兒子其實是昨天生日，但他因為活動行程不能夠陪在寶貝身邊，讓他覺得相當到抱歉，「抱歉，我有點失態了，回顧過去我站在舞台上真的非常開心，我只會記得跟大家一起唱歌跳舞的青春時光，希望這段美好可以一直延續下去。」不只是獲得了男歌手大獎，太陽也在接下來BIGBANG演出中打頭陣，先是唱著SOLO歌曲〈BAD〉、〈LIVE FAST DIE SLOW〉上場，接著所有人開著花車遊行，演唱了韓國動畫《小恐龍多利》的歌曲，最後演唱〈謊言〉以及新歌〈GiiiRIP〉，引爆全場歡呼。