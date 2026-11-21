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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（21）日在政見發表會上，拿出前台北市副市長黃珊珊親筆簽名的書，並公開感謝「珊珊姐」送禮，無疑是在政壇投下一顆震撼彈。而黃珊珊稍早也在臉書發文，分享朋友帶書找她簽名的故事，並藉此重提2022年參選台北市長時的經典喊話：「你不是藍的，也不是綠的，你是自由的。」再度引發關注。「政策白皮書沒有顏色，只有方向。」黃珊珊談及，朋友把她3年多前出的書《城市、程式》、還有競選時的政策白皮書《台北未來進行式》拿來給她簽名，這讓黃珊珊感到很意外，他們依然保留著這些，畢竟書出版了，就是讀者的。這本白皮書3年多前早有議員已經當面送給現任市長，政策沒有藍綠白，好的想法可以被看見，才會變成城市的風景。黃珊珊表示，不管是誰，只要想聽，自己都樂於分享，因為她始終相信，公共政策來自理性討論，城市的進步來自彼此交流。「世界上沒有完美的候選人」，政治人物應該努力讓人民因為信任而支持，讓社會因理解而團結，她認為想要選票，是給人民一個投給自己的理由，要把這座城市、這個國家帶去哪裡，證明自己值得託付。黃珊珊提起2022年參選台北市長時說過的話，到現在依然成立：「你不是藍的，也不是綠的，你是自由的。」她強調，台灣的未來由人民決定，生活要變好，大家都可以出一份力。城市的未來是市民的，選民是自由的，好好看政見，做自己的主人，是這座城市、這個國家的主人。