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住飯店退房棉被折超整齊好療癒！房務人員集體崩潰

就會把棉被折成四四方方的豆腐被，看上去非常療癒，即便睡過也像是沒睡一樣

▲飯店旅宿房務人員表示，民眾要退房之前千萬不要把棉被折好更不要直接恢復成入住前的模樣，引起遊客超意外。（示意圖／PhotoAC）

房務人員證實：退房千萬不要折棉被！理由超真實

我們一進去就可以馬上判斷哪邊是正面哪邊是反面，用最快速的速度換好床單、被單。」

與其要把棉被折好才退房，你還不如把枕頭跟棉被套都拆下來，這種我還會謝謝你是好天使，一看就知道也是同行！」

▲飯店擔任房務人員的陳先生透露：「房客退房時只要把棉被隨機放著就好，折好反而還要打開再確認哪邊是正面還是反面，影響打掃速度。」（示意圖／Pixabay）

常常我們出去外面旅遊都會住飯店、旅館，作為一個高水準的房客，總會希望不要造成房務人員的困擾，因此有些遊客就會起床後，按照在家裡的習慣把棉被折好、收好，然而這個貼心的舉動，卻讓許多房務人員大喊先不要！折好棉被會讓他們收拾速度反而更慢，還堪稱是業界「很大的禁忌」，呼籲民眾退房只要隨意擺著就好，不要回到一開始入住的樣子！有網友在臉書社團「爆笑公社」貼文指出，自己去住飯店退房之前，，還開玩笑的表示：「看到這種可以折的東西，真的會情不自禁，從退伍後超過十年的後遺症。」貼文曝光後，看似貼心的舉動卻讓許多房務人員相當崩潰表示：也讓許多會貼心折棉被的遊客感到相當傻眼。《NOWNEWS》記者看到留言逆風也感到非常驚訝，實際求證在飯店擔任房務人員有兩年經驗的友人，陳先生就非常激動表示：「天啊！真的不要再折好了拜託，因為飯店的棉被其實都有正面、反面之分，而且也有規定的鋪法，當房客沒整理亂亂的離開，陳先生進一步解釋：「像我們一整層樓有18個房間，一間有兩張床，有時候還有加床要弄，打掃時間都是分秒必爭，因此，下回如果你再去住飯店、旅店要退房時，千萬不要再幫房務人員折棉被，也不要把棉被又重新鋪回去，雖然看起來很貼心，但其實對他們來說是不方便的哦！