常常我們出去外面旅遊都會住飯店、旅館，作為一個高水準的房客，總會希望不要造成房務人員的困擾，因此有些遊客就會起床後，按照在家裡的習慣把棉被折好、收好，然而這個貼心的舉動，卻讓許多房務人員大喊先不要！折好棉被會讓他們收拾速度反而更慢，還堪稱是業界「很大的禁忌」，呼籲民眾退房只要隨意擺著就好，不要回到一開始入住的樣子！
住飯店退房棉被折超整齊好療癒！房務人員集體崩潰
有網友在臉書社團「爆笑公社」貼文指出，自己去住飯店退房之前，就會把棉被折成四四方方的豆腐被，看上去非常療癒，即便睡過也像是沒睡一樣，還開玩笑的表示：「看到這種可以折的東西，真的會情不自禁，從退伍後超過十年的後遺症。」
貼文曝光後，看似貼心的舉動卻讓許多房務人員相當崩潰表示：「拜託....不要再這樣折好棉被了，這真的只是讓房務人員打掃速度變慢」、「我只能跟你說，身為資深房務人員，這是日常好習慣，但卻是退房大忌....」、「已哭，每次進去整理看到這種折好的最想哭，我們不管如何都一定要再打開換床單啦！真的就擺著就好了！」也讓許多會貼心折棉被的遊客感到相當傻眼。
房務人員證實：退房千萬不要折棉被！理由超真實
《NOWNEWS》記者看到留言逆風也感到非常驚訝，實際求證在飯店擔任房務人員有兩年經驗的友人，陳先生就非常激動表示：「天啊！真的不要再折好了拜託，因為飯店的棉被其實都有正面、反面之分，而且也有規定的鋪法，當房客沒整理亂亂的離開，我們一進去就可以馬上判斷哪邊是正面哪邊是反面，用最快速的速度換好床單、被單。」
陳先生進一步解釋：「像我們一整層樓有18個房間，一間有兩張床，有時候還有加床要弄，打掃時間都是分秒必爭，與其要把棉被折好才退房，你還不如把枕頭跟棉被套都拆下來，這種我還會謝謝你是好天使，一看就知道也是同行！」因此，下回如果你再去住飯店、旅店要退房時，千萬不要再幫房務人員折棉被，也不要把棉被又重新鋪回去，雖然看起來很貼心，但其實對他們來說是不方便的哦！
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有網友在臉書社團「爆笑公社」貼文指出，自己去住飯店退房之前，就會把棉被折成四四方方的豆腐被，看上去非常療癒，即便睡過也像是沒睡一樣，還開玩笑的表示：「看到這種可以折的東西，真的會情不自禁，從退伍後超過十年的後遺症。」
貼文曝光後，看似貼心的舉動卻讓許多房務人員相當崩潰表示：「拜託....不要再這樣折好棉被了，這真的只是讓房務人員打掃速度變慢」、「我只能跟你說，身為資深房務人員，這是日常好習慣，但卻是退房大忌....」、「已哭，每次進去整理看到這種折好的最想哭，我們不管如何都一定要再打開換床單啦！真的就擺著就好了！」也讓許多會貼心折棉被的遊客感到相當傻眼。
《NOWNEWS》記者看到留言逆風也感到非常驚訝，實際求證在飯店擔任房務人員有兩年經驗的友人，陳先生就非常激動表示：「天啊！真的不要再折好了拜託，因為飯店的棉被其實都有正面、反面之分，而且也有規定的鋪法，當房客沒整理亂亂的離開，我們一進去就可以馬上判斷哪邊是正面哪邊是反面，用最快速的速度換好床單、被單。」
陳先生進一步解釋：「像我們一整層樓有18個房間，一間有兩張床，有時候還有加床要弄，打掃時間都是分秒必爭，與其要把棉被折好才退房，你還不如把枕頭跟棉被套都拆下來，這種我還會謝謝你是好天使，一看就知道也是同行！」因此，下回如果你再去住飯店、旅店要退房時，千萬不要再幫房務人員折棉被，也不要把棉被又重新鋪回去，雖然看起來很貼心，但其實對他們來說是不方便的哦！