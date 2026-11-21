聖誕與跨年，甚至農曆春節都將到來，送巧克力禮盒很能代表真摯情意！深耕宜蘭13年的精品巧克力品牌「可可德歐 CACAO D’or」，以巧克力為載體，將蘭陽平原的古法黑豆醬油、馨山茶園紅茶、噶瑪蘭威士忌、在地純米燒酎，以及大同山區馬告等食材，透過天然原料與低溫慢萃工藝，轉化為風味細膩的BONBON夾心巧克力與生巧克力，獨創出蘭陽味也曾在國際間獲獎多次。門市每日提供10餘種 BONBON 夾心巧克力，可自選口味組成精美禮盒。若是親自到店內，更別錯過宜蘭限定生巧克力及人氣黑雪公主霜淇淋，濃厚沉穩卻不甜膩。
可可德歐創辦人因愛上蘭陽生活的慢步調而落戶宜蘭，精心研製的「蘭陽味巧克力」他發現：早年蘭陽平原農村曾有自釀醬油的傳統，黑豆經過日曬、發酵與時間淬鍊，釀成鹹香醇厚的家常滋味；還有清代以來，茶葉隨著移民在蘭陽丘陵扎根，從礁溪、冬山到大同玉蘭，發展出各具特色的地方茶韻。
融合台灣在地風味 在國際間發光
13 年在地深耕，讓可可德歐的蘭陽味巧克力儼然是旅人不可錯過的另類特產。期間，可可德歐的巧克力也曾獲ICA世界巧克力大賽亞太區銀獎、銅牌等殊榮，堪稱「最在地又國際」的巧克力。
不若坊間Fine Dining對於料理、甜點強調繁複疊加，可可德歐創辦人堅持「純粹，即是與市場溝通最直接的語言」，每款巧克力創作精準聚焦1至2種核心主調，將自然果香、優雅茶韻與醇厚酒香發揮至極致。品牌全系列堅持零人工香料添加，嚴選天然食材以低溫慢速浸萃，將純粹風味完整融入鮮奶油，再與頂級巧克力交融成滑順甘納許，最後精細包覆於法國優質純黑巧克力淋面之中。
金棗自製成蜜餞融入巧克力 醬油與焦糖結合出獨特韻致
像是「柑橘抹茶」就是使用宜蘭馳名全台的風物「金棗」，可可德歐與小農合作，將新鮮金棗加糖慢熬成私房蜜餞，含水量較一般蜜餞高，凝練香甜卻不失水潤，切碎後與白巧克力製成甘納許，外層再以醇黑巧克力包覆，入口漫溢果香茶韻、餘味悠揚。「焦糖醍醐」則是將傳統古法釀造的在地醬油與巧克力甘納許結合，外層巧克力再鑲上手作焦糖醬，焦糖甜味與醍醐旨香在舌尖堆疊出獨特的韻致。
經典的蘭陽味BONBON夾心巧克力，門市每日備貨10餘種口味，除現場選購，也提供冷藏宅配服務。可可德歐還提供生巧克力、松露巧克力、巧克力夏威夷豆牛軋糖與黑雪公主霜淇淋等多元產品，佳節禮贈、日常玩味皆適宜。
黑雪公主霜淇淋 門市限定濃郁香醇
若有機會直接到宜蘭親訪可可德歐門市，每個饕客絕對不會錯過「黑雪公主霜淇淋」，嚴選85%黑巧克力與優質鮮乳製作，全程不加水，質地綿密、入口即化，香醇霜淇淋搭配鬆脆爽口的餅乾甜筒，完好滋味一試難忘。
▪️門市資訊
店家：可可德歐CACAO D’or
地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓之5
電話：03-931-1833
營業時間： 10:30 – 21:00
公休日：無
訂購網址：官網
另外，7-ELEVEN則是宣告，此次帶來韓國人氣「延世大學可可生乳包 M size」，看準消費者對濃郁可可甜點的喜愛，
特別推出全台限定單人獨享版本， 以更輕巧的份量滿足日常甜點需求。
延世大學可可生乳包 M size 延續系列經典風味，將香醇可可融入柔軟麵包體本體，
包裹滑順微苦巧克力生乳內餡，底層更藏有巧克力豆， 一口咬下即可感受可可香氣與濃郁奶香交織的豐富滋味， 為秋日午後增添一份甜蜜享受。即日起於全台 7-ELEVEN 門市正式開賣，上市期間更推出限時優惠活動。
優惠活動一覽：
▪️即日起至2026年11月24日，巧克力大賞指定品項任選第二件省10元；
▪️即日起至2026年12月8日，指定品項任選兩件79折。
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13 年在地深耕，讓可可德歐的蘭陽味巧克力儼然是旅人不可錯過的另類特產。期間，可可德歐的巧克力也曾獲ICA世界巧克力大賽亞太區銀獎、銅牌等殊榮，堪稱「最在地又國際」的巧克力。
不若坊間Fine Dining對於料理、甜點強調繁複疊加，可可德歐創辦人堅持「純粹，即是與市場溝通最直接的語言」，每款巧克力創作精準聚焦1至2種核心主調，將自然果香、優雅茶韻與醇厚酒香發揮至極致。品牌全系列堅持零人工香料添加，嚴選天然食材以低溫慢速浸萃，將純粹風味完整融入鮮奶油，再與頂級巧克力交融成滑順甘納許，最後精細包覆於法國優質純黑巧克力淋面之中。
金棗自製成蜜餞融入巧克力 醬油與焦糖結合出獨特韻致
像是「柑橘抹茶」就是使用宜蘭馳名全台的風物「金棗」，可可德歐與小農合作，將新鮮金棗加糖慢熬成私房蜜餞，含水量較一般蜜餞高，凝練香甜卻不失水潤，切碎後與白巧克力製成甘納許，外層再以醇黑巧克力包覆，入口漫溢果香茶韻、餘味悠揚。「焦糖醍醐」則是將傳統古法釀造的在地醬油與巧克力甘納許結合，外層巧克力再鑲上手作焦糖醬，焦糖甜味與醍醐旨香在舌尖堆疊出獨特的韻致。
黑雪公主霜淇淋 門市限定濃郁香醇
若有機會直接到宜蘭親訪可可德歐門市，每個饕客絕對不會錯過「黑雪公主霜淇淋」，嚴選85%黑巧克力與優質鮮乳製作，全程不加水，質地綿密、入口即化，香醇霜淇淋搭配鬆脆爽口的餅乾甜筒，完好滋味一試難忘。
店家：可可德歐CACAO D’or
地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路50號1樓之5
電話：03-931-1833
營業時間： 10:30 – 21:00
公休日：無
訂購網址：官網
另外，7-ELEVEN則是宣告，此次帶來韓國人氣「延世大學可可生乳包 M size」，看準消費者對濃郁可可甜點的喜愛，
延世大學可可生乳包 M size 延續系列經典風味，將香醇可可融入柔軟麵包體本體，
優惠活動一覽：
▪️即日起至2026年11月24日，巧克力大賞指定品項任選第二件省10元；
▪️即日起至2026年12月8日，指定品項任選兩件79折。