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民視《Go Go Taiwan》主持人段慧琳（Windy）日前證實罹患乳癌第二期，她透露，赴日本四國拍外景前就已得知罹病，為了不影響拍攝，沒有告訴當地工作夥伴。直到與搭檔余思達走訪香川善通寺，她才悄悄點了一盞祈願燭，許下「病氣痊癒」的願望。她回憶：「當下身邊沒有人知道我在許什麼願，但那是我在這趟旅程裡，最安靜也最用力的一刻。」段慧琳先前表示，10月3日參加濟州島100公里賽事時，她已知道自己罹癌，第一個反應就是問醫師：「我還能參加比賽嗎？」在醫師同意並鼓勵下，她仍依約完成賽事。談到病況，她當時表示癌症未擴散，不必切除全乳，但仍須接受放射治療，也希望用自己的經歷鼓勵同樣面對乳癌的女性。這次《Go Go Taiwan》從愛媛松山城出發，走訪香川、德島、高知，再繞回愛媛。段慧琳照常穿和服搭人力車逛溫泉街，也和余思達搭觀光列車、乘船近看大步危峽谷。鏡頭前兩人一路有說有笑，直到走進善通寺，她才在沒人察覺的時候，為自己求了一盞祈願燭。余思達也在香川意外解鎖人生第一張廚藝證書。他的父親是辦桌總鋪師，他卻自曝小時候「爸爸都把我趕出廚房」。這回他跟著師傅從揉麵、擀麵一路做到切麵，領到手打烏龍麵的結業證書，得意喊：「回家要裱框掛在爸爸看得到的地方！」至於節目主持安排，段慧琳先前說明，因外景工作量大，原本就有增加主持人的規劃，現階段將由余思達與代班主持人繼續帶觀眾出遊。