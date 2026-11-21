我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（21）日在第二次公辦政見發表會中，分享前立委黃珊珊親筆簽名的三本著作，其中，書上更寫上「To Puma」。對此，沈伯洋會後受訪時表示，上面寫著「To Puma」，對他而言就是一種鼓勵，他和黃珊珊個性有些類似，彼此都不希望請益變成政治操作，而是希望保留情誼，也希望能延續黃當時的主張。沈伯洋會後受訪時指出，書籍由朋友請黃珊珊簽名後轉交，上面寫著「To Puma」，對他而言就是一種鼓勵，他和黃珊珊個性有些類似，彼此都不希望請益變成政治操作，而是希望保留情誼，利用書本請益交流市政的方式也很好，除了黃珊珊的簽名，他也在書上留下其簽名，期待未來能將所學繼續傳給投入市政的人，意志傳承不需要分政黨。沈伯洋指出，其中一本是他已讀過的政策白皮書，另外兩本《33個人生故事》、《城市・程式》則讓他更了解黃珊珊擔任副市長時的經驗，包括包容力與執行力，都讓他相當受用，其中夜間經濟、商圈振興、水文化及城市縫合等內容，都是黃珊珊擔任副市長時的主張，他也希望可以延續並創新。沈伯洋說，如同先前拜訪前議長陳健治，跨黨派交流並非要求對方支持，而是希望學習、傳承市政經驗，這也是比較健康的選舉方式。至於明日下午登場的「市民動起來，城市行動展！」沈伯洋表示，考量船員分布各地，活動規劃實體與線上兩種參與方式，親自走訪六個舞台，領取快樂、自由、真實、勇氣、美好及溫暖六款主題飄帶；無法到場的民眾，也能透過線上直播關注六個舞台定時發布的任務，線上完成後，即可升級船員證。沈伯洋笑說，船員證升級後可能是「六星船員卡」、「七彩船員卡」或「至尊卡」，「其實我沒有想好名稱，但反正就是一些比較炫的名稱、卡比較漂亮，大家有在收集卡的應該都喜歡卡變得很炫」。媒體關心，媒體人陳文茜接受媒體人王偉忠專訪，其中稱讚沈伯洋宣傳戰打得很好，一開始就深入敵營。沈伯洋說，感謝資深前輩對選舉創新手法的評論，若有建言也都虛心接受，但宣傳在選舉中是必然的，單純貼海報、掛布條或發傳單不一定能打動人心，「市長，你給我聽好了」肥皂箱等才是政策宣傳真正發揮效果的關鍵。