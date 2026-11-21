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▲禾羽（如圖）今簽唱會以主打歌〈我們都好嗎〉開場，現場吸引大批粉絲。（圖／一直走娛樂提供）

啦啦隊女神禾羽（Kimi）推出首張專輯《Belong To MI》好評不斷，今（21）日在西門町舉辦壓軸場簽唱會，金曲歌后曹雅雯特別現身力挺，並上演「女女熱吻」，曾公開坦承是雙性戀的曹雅雯，直言當然有跟女生接吻過，但不曾和閨密這樣子做過，而禾羽則笑說對方嘴唇很軟，足見彼此的好交情。禾羽今簽唱會以主打歌〈我們都好嗎〉開場，現場吸引大批粉絲，同是台南人的曹雅雯也驚喜現身，兩人在台上「女女熱吻」引起全場尖叫。禾羽透露自己平常只要小酌後，就會想跟好姐妹玩親親，蠻可以接受女女吻，不過卻沒有親過林襄，笑說：「她比較不會喝酒、小酌，所以很難有機會。」而禾羽也大讚曹雅雯嘴唇很軟。禾羽這次專輯收錄兩首台語歌曲，曹雅雯稱讚對方的台語相當道地，期待她挑戰更多台語歌曲的可能性。獲得台語歌后親自認證，禾羽開心直呼：「有妳這句話我就安心了！」更當場向曹雅雯邀約，希望未來有機會一起合作。身為啦啦隊女神的禾羽，發片後近兩個月幾乎沒有休息，宣傳行程從早排到晚，最多一天甚至連跑7個通告，兩個月目前已累計近百個通告。她坦言雖然事前已經做好心理準備，但實際投入宣傳工作後，才發現當歌手真的不容易，尤其這次接觸許多過去從未嘗試的節目形式，和熟悉的啦啦隊工作大不相同。另外禾羽工作行程滿檔，日前停工一周接受胸部纖維囊腫微創手術，透露一直都有定期做檢查，所以找一個空檔去把它拿掉，目前狀態恢復相當好。禾羽首度發片創下好成績，主打歌〈我們都好嗎〉蟬聯中廣華語週榜冠軍，新歌〈更好的人〉也登上好事聯播網華語週榜冠軍，勇奪電台雙冠，禾羽得知消息後直呼不敢相信：「在發片前我沒有想過要上榜，工作群組每週都會更新，我才真的慢慢相信了，有人在聽我的歌，謝謝大家！」