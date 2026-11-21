美國職籃NBA今（21）日結束9場激戰後，西區戰績榜再度掀起劇烈大洗牌，單日共有高達7支西區球隊發生排名互換。洛杉磯湖人在主場靠著格蘭姆斯（Quentin Grimes）終場前57秒的致勝三分球以106：104驚險擊退沙加緬度國王，戰績推進至14勝3負（勝率82.4%），正式超越13勝3負的聖安東尼奧馬刺，一舉登頂西區第一兼全聯盟龍頭寶座。另一方面，鳳凰城太陽則在客場以111：101擊敗猶他爵士收下3連勝，戰績提升至8勝7負，順利反超近期苦吞5連敗的金州勇士（8勝8負），攜手達拉斯獨行俠擠進西區前10附加賽區，勇士則正式跌出前10、滑落至西區第11名。
湖人反超馬刺 重登聯盟第一
今日西區戰況牽一髮而動全身，龍頭、前四強以及附加賽邊緣全面洗牌，分區龍頭再度易主，湖人在主場迎戰國王，克服第三節最多11分落後，靠著唐西奇（Luka Doncic）攻下25分、4籃板、8助攻，加上格里梅斯末節關鍵三分及國王一哥拉文（Zach LaVine）錯失壓哨絕殺，湖人驚險守勝後以0.5場勝差超車馬刺重返聯盟第一；國王則苦吞8連敗（1勝14負）持續在西區墊底。
休士頓火箭作客丹佛金塊雖有申京（Alperen Sengun）繳出28分、11籃板、10助攻大三元，但末節遭約基奇（Nikola Jokic，26分、7籃板、11助攻）率隊打出10：0攻勢逆轉，最終以124：133吞敗（12勝5負），排名滑落至西區第4，原本第4的曼菲斯灰熊（12勝4負）則不戰而勝升上第3。
太陽踢下勇士 單日7支西區勁旅排名洗牌
太陽客場對決爵士由布克（Devin Booker）轟下23分領軍，搭配布里吉斯（Mikal Bridges）18分、9籃板與布魯克斯（Dillon Brooks）18分，以111：101收下3連勝，戰績8勝7負直接超車獨行俠與勇士升上第9（與獨行俠同為8勝7負，太陽憑藉對戰與分區優勢居前）；在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂傷缺陣期間苦吞5連敗（且近4戰皆淨輸20分以上）的勇士，戰績8勝8負正式跌至西區第11，陷入危機。
此外，奧克拉荷馬雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟40分、8助攻率隊在末節逆轉紐奧良鵜鶘（126：120），以10勝6負穩居西區第8；東區方面則由13勝3負的費城76人（4連勝）持續穩坐龍頭，波士頓塞爾提克（11勝4負）與底特律活塞（10勝5負）分居二、三名。
2026-27賽季 NBA最新戰績排名一覽（截至11月21日）
西區聯盟（Western Conference）
東區聯盟（Eastern Conference）
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今日西區戰況牽一髮而動全身，龍頭、前四強以及附加賽邊緣全面洗牌，分區龍頭再度易主，湖人在主場迎戰國王，克服第三節最多11分落後，靠著唐西奇（Luka Doncic）攻下25分、4籃板、8助攻，加上格里梅斯末節關鍵三分及國王一哥拉文（Zach LaVine）錯失壓哨絕殺，湖人驚險守勝後以0.5場勝差超車馬刺重返聯盟第一；國王則苦吞8連敗（1勝14負）持續在西區墊底。
休士頓火箭作客丹佛金塊雖有申京（Alperen Sengun）繳出28分、11籃板、10助攻大三元，但末節遭約基奇（Nikola Jokic，26分、7籃板、11助攻）率隊打出10：0攻勢逆轉，最終以124：133吞敗（12勝5負），排名滑落至西區第4，原本第4的曼菲斯灰熊（12勝4負）則不戰而勝升上第3。
太陽踢下勇士 單日7支西區勁旅排名洗牌
太陽客場對決爵士由布克（Devin Booker）轟下23分領軍，搭配布里吉斯（Mikal Bridges）18分、9籃板與布魯克斯（Dillon Brooks）18分，以111：101收下3連勝，戰績8勝7負直接超車獨行俠與勇士升上第9（與獨行俠同為8勝7負，太陽憑藉對戰與分區優勢居前）；在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂傷缺陣期間苦吞5連敗（且近4戰皆淨輸20分以上）的勇士，戰績8勝8負正式跌至西區第11，陷入危機。
此外，奧克拉荷馬雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟40分、8助攻率隊在末節逆轉紐奧良鵜鶘（126：120），以10勝6負穩居西區第8；東區方面則由13勝3負的費城76人（4連勝）持續穩坐龍頭，波士頓塞爾提克（11勝4負）與底特律活塞（10勝5負）分居二、三名。
2026-27賽季 NBA最新戰績排名一覽（截至11月21日）
西區聯盟（Western Conference）
|排名
|球隊
|勝場 (W)
|敗場 (L)
|勝率 (PCT)
|勝差 (GB)
|近況連勝/敗
|近10戰
|1
|洛杉磯湖人 (Los Angeles Lakers)
|14
|3
|.824
|—
|1連勝
|9-1
|2
|聖安東尼奧馬刺 (San Antonio Spurs)
|13
|3
|.813
|0.5
|1連勝
|9-1
|3
|曼菲斯灰熊 (Memphis Grizzlies)
|12
|4
|.750
|1.5
|5連勝
|6-4
|4
|休士頓火箭 (Houston Rockets)
|12
|5
|.706
|2.0
|1連敗
|6-4
|5
|明尼蘇達灰狼 (Minnesota Timberwolves)
|11
|5
|.688
|2.5
|1連敗
|7-3
|6
|波特蘭拓荒者 (Portland Trail Blazers)
|10
|5
|.667
|3.0
|1連勝
|6-4
|7
|丹佛金塊 (Denver Nuggets)
|9
|5
|.643
|3.5
|2連勝
|7-3
|8
|奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thunder)
|10
|6
|.625
|3.5
|1連勝
|6-4
|9
|鳳凰城太陽 (Phoenix Suns)
|8
|7
|.533
|5.0
|3連勝
|7-3
|10
|達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks)
|8
|7
|.533
|5.0
|1連勝
|5-5
|11
|金州勇士 (Golden State Warriors)
|8
|8
|.500
|5.5
|5連敗
|5-5
|12
|紐奧良鵜鶘 (New Orleans Pelicans)
|5
|12
|.294
|9.0
|2連敗
|2-8
|13
|洛杉磯快艇 (LA Clippers)
|4
|10
|.286
|8.5
|2連敗
|3-7
|14
|猶他爵士 (Utah Jazz)
|3
|14
|.176
|11.0
|1連敗
|2-8
|15
|沙加緬度國王 (Sacramento Kings)
|1
|14
|.067
|12.0
|8連敗
|1-9
|排名
|球隊
|勝場 (W)
|敗場 (L)
|勝率 (PCT)
|勝差 (GB)
|近況連勝/敗
|近10戰
|1
|費城76人 (Philadelphia 76ers)
|13
|3
|.813
|—
|4連勝
|8-2
|2
|波士頓塞爾提克 (Boston Celtics)
|11
|4
|.733
|1.5
|2連敗
|7-3
|3
|底特律活塞 (Detroit Pistons)
|10
|5
|.667
|2.5
|1連敗
|6-4
|4
|亞特蘭大老鷹 (Atlanta Hawks)
|10
|6
|.625
|3.0
|3連勝
|7-3
|5
|邁阿密熱火 (Miami Heat)
|9
|6
|.600
|3.5
|6連勝
|8-2
|6
|紐約尼克 (New York Knicks)
|9
|6
|.600
|3.5
|3連勝
|7-3
|7
|克里夫蘭騎士 (Cleveland Cavaliers)
|9
|8
|.529
|4.5
|1連勝
|5-5
|8
|奧蘭多魔術 (Orlando Magic)
|7
|8
|.467
|5.5
|1連勝
|5-5
|9
|多倫多暴龍 (Toronto Raptors)
|6
|10
|.375
|7.0
|1連勝
|3-7
|10
|華盛頓巫師 (Washington Wizards)
|6
|11
|.353
|7.5
|2連勝
|2-8
|11
|印第安納溜馬 (Indiana Pacers)
|5
|11
|.313
|8.0
|3連敗
|3-7
|12
|夏洛特黃蜂 (Charlotte Hornets)
|4
|11
|.267
|8.5
|4連敗
|1-9
|13
|芝加哥公牛 (Chicago Bulls)
|4
|11
|.267
|8.5
|1連敗
|3-7
|14
|布魯克林籃網 (Brooklyn Nets)
|3
|12
|.200
|9.5
|4連敗
|3-7
|15
|密爾瓦基公鹿 (Milwaukee Bucks)
|1
|15
|.063
|12.0
|12連敗
|0-10