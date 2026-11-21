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2026-27賽季 NBA最新戰績排名一覽（截至11月21日）

排名 球隊 勝場 (W) 敗場 (L) 勝率 (PCT) 勝差 (GB) 近況連勝/敗 近10戰 1 洛杉磯湖人 (Los Angeles Lakers) 14 3 .824 — 1連勝 9-1 2 聖安東尼奧馬刺 (San Antonio Spurs) 13 3 .813 0.5 1連勝 9-1 3 曼菲斯灰熊 (Memphis Grizzlies) 12 4 .750 1.5 5連勝 6-4 4 休士頓火箭 (Houston Rockets) 12 5 .706 2.0 1連敗 6-4 5 明尼蘇達灰狼 (Minnesota Timberwolves) 11 5 .688 2.5 1連敗 7-3 6 波特蘭拓荒者 (Portland Trail Blazers) 10 5 .667 3.0 1連勝 6-4 7 丹佛金塊 (Denver Nuggets) 9 5 .643 3.5 2連勝 7-3 8 奧克拉荷馬雷霆 (Oklahoma City Thunder) 10 6 .625 3.5 1連勝 6-4 9 鳳凰城太陽 (Phoenix Suns) 8 7 .533 5.0 3連勝 7-3 10 達拉斯獨行俠 (Dallas Mavericks) 8 7 .533 5.0 1連勝 5-5 11 金州勇士 (Golden State Warriors) 8 8 .500 5.5 5連敗 5-5 12 紐奧良鵜鶘 (New Orleans Pelicans) 5 12 .294 9.0 2連敗 2-8 13 洛杉磯快艇 (LA Clippers) 4 10 .286 8.5 2連敗 3-7 14 猶他爵士 (Utah Jazz) 3 14 .176 11.0 1連敗 2-8 15 沙加緬度國王 (Sacramento Kings) 1 14 .067 12.0 8連敗 1-9

排名 球隊 勝場 (W) 敗場 (L) 勝率 (PCT) 勝差 (GB) 近況連勝/敗 近10戰 1 費城76人 (Philadelphia 76ers) 13 3 .813 — 4連勝 8-2 2 波士頓塞爾提克 (Boston Celtics) 11 4 .733 1.5 2連敗 7-3 3 底特律活塞 (Detroit Pistons) 10 5 .667 2.5 1連敗 6-4 4 亞特蘭大老鷹 (Atlanta Hawks) 10 6 .625 3.0 3連勝 7-3 5 邁阿密熱火 (Miami Heat) 9 6 .600 3.5 6連勝 8-2 6 紐約尼克 (New York Knicks) 9 6 .600 3.5 3連勝 7-3 7 克里夫蘭騎士 (Cleveland Cavaliers) 9 8 .529 4.5 1連勝 5-5 8 奧蘭多魔術 (Orlando Magic) 7 8 .467 5.5 1連勝 5-5 9 多倫多暴龍 (Toronto Raptors) 6 10 .375 7.0 1連勝 3-7 10 華盛頓巫師 (Washington Wizards) 6 11 .353 7.5 2連勝 2-8 11 印第安納溜馬 (Indiana Pacers) 5 11 .313 8.0 3連敗 3-7 12 夏洛特黃蜂 (Charlotte Hornets) 4 11 .267 8.5 4連敗 1-9 13 芝加哥公牛 (Chicago Bulls) 4 11 .267 8.5 1連敗 3-7 14 布魯克林籃網 (Brooklyn Nets) 3 12 .200 9.5 4連敗 3-7 15 密爾瓦基公鹿 (Milwaukee Bucks) 1 15 .063 12.0 12連敗 0-10

美國職籃NBA今（21）日結束9場激戰後，西區戰績榜再度掀起劇烈大洗牌，單日共有高達7支西區球隊發生排名互換。洛杉磯湖人在主場靠著格蘭姆斯（Quentin Grimes）終場前57秒的致勝三分球以106：104驚險擊退沙加緬度國王，戰績推進至14勝3負（勝率82.4%），正式超越13勝3負的聖安東尼奧馬刺，一舉登頂西區第一兼全聯盟龍頭寶座。另一方面，鳳凰城太陽則在客場以111：101擊敗猶他爵士收下3連勝，戰績提升至8勝7負，順利反超近期苦吞5連敗的金州勇士（8勝8負），攜手達拉斯獨行俠擠進西區前10附加賽區，勇士則正式跌出前10、滑落至西區第11名。今日西區戰況牽一髮而動全身，龍頭、前四強以及附加賽邊緣全面洗牌，分區龍頭再度易主，湖人在主場迎戰國王，克服第三節最多11分落後，靠著唐西奇（Luka Doncic）攻下25分、4籃板、8助攻，加上格里梅斯末節關鍵三分及國王一哥拉文（Zach LaVine）錯失壓哨絕殺，湖人驚險守勝後以0.5場勝差超車馬刺重返聯盟第一；國王則苦吞8連敗（1勝14負）持續在西區墊底。休士頓火箭作客丹佛金塊雖有申京（Alperen Sengun）繳出28分、11籃板、10助攻大三元，但末節遭約基奇（Nikola Jokic，26分、7籃板、11助攻）率隊打出10：0攻勢逆轉，最終以124：133吞敗（12勝5負），排名滑落至西區第4，原本第4的曼菲斯灰熊（12勝4負）則不戰而勝升上第3。太陽客場對決爵士由布克（Devin Booker）轟下23分領軍，搭配布里吉斯（Mikal Bridges）18分、9籃板與布魯克斯（Dillon Brooks）18分，以111：101收下3連勝，戰績8勝7負直接超車獨行俠與勇士升上第9（與獨行俠同為8勝7負，太陽憑藉對戰與分區優勢居前）；在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌撕裂傷缺陣期間苦吞5連敗（且近4戰皆淨輸20分以上）的勇士，戰績8勝8負正式跌至西區第11，陷入危機。此外，奧克拉荷馬雷霆靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟40分、8助攻率隊在末節逆轉紐奧良鵜鶘（126：120），以10勝6負穩居西區第8；東區方面則由13勝3負的費城76人（4連勝）持續穩坐龍頭，波士頓塞爾提克（11勝4負）與底特律活塞（10勝5負）分居二、三名。