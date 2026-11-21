我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達調薪穩軍心

輝達股價連七跌 市值蒸發1兆美元

黃仁勳離開輝達（Nvidia）後的動向，正從單純的人事新聞演變成華爾街熱烈討論的投資焦點。近日金融圈流傳一項大膽猜測，認為黃仁勳可能轉戰陷入困境的晶片大廠英特爾（Intel），協助這家老牌巨頭重塑人工智慧（AI）晶片戰略，甚至直接接任執行長一職，而現任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）則可能退居幕後協助。不過，這項傳聞目前仍停留在市場揣測階段，尚無跡象顯示雙方已展開正式洽談。綜合外媒報導，這項消息最初由瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師克萊因（Jordan Klein）在給客戶的報告中披露。他於週四與一群避險基金經理人會面，席間話題圍繞在輝達的接班人選與黃仁勳的下一步。有投資組合經理人提議，黃仁勳大可加入英特爾，憑藉其在輝達打造AI晶片的深厚經驗，為英特爾設計全新一代的大型圖形處理器（GPU）。克萊因轉述，與會投資人普遍認為，陳立武原本就無意長期擔任執行長；若黃仁勳願意站上第一線掌舵，陳立武很可能會選擇退居幕後輔佐。事實上，黃仁勳與陳立武並非陌生人。陳立武在今年9月受訪時曾形容黃仁勳是「相識多年的老友」，並指出兩人在半導體產業既有競爭也有合作。此外，輝達已於2025年底向英特爾投資50億美元，雙方並達成協議共同開發客製化資料中心中央處理器（CPU）與個人電腦（PC）相關產品，這些過往淵源也為市場的聯想增添了幾分想像空間。克萊因同時指出，美國總統川普（Donald Trump）向來欣賞黃仁勳，且一心想重振美國半導體製造業，以扭轉目前由台灣與南韓主導的產業格局。他分析，若黃仁勳真能落腳英特爾，不僅能為工程團隊注入強心針，更能大幅拓寬該公司的人才庫。然而，對輝達而言，真正的壓力並不在於英特爾是否會挖角前任掌門人，而是核心技術人才是否會追隨黃仁勳出走。瑞銀（UBS）分析師阿庫里（Timothy Arcuri）在報告中警告，除了市場既有的疑慮外，近期的管理層變動已使「人才留任」成為輝達面臨的實質風險。摩根大通（JPMorgan）分析師蘇爾（Harlan Sur）亦持相同看法，強調任何企業要維持「一年一世代」的產品節奏、擴大供應鏈規模並留住頂尖人才本就極為不易，更何況是正處於領導層過渡期的輝達。為了穩定軍心，輝達臨時執行長兼財務長克雷斯（Colette Kress）於11月18日主持黃仁勳辭職後的首場全員大會，宣布原定於明年春季發放的年度調薪與新一輪股票獎勵，將全數提前至今年12月實施。她在會中喊話，「我站在這裡就是要告訴大家，我們最想做的就是照顧好每一位員工，讓你們對公司保持信心，無須為薪酬擔憂」。這場會議歷時約50分鐘，會前共收到約700個員工提問，其中「薪酬」高居員工最關切的首要議題。在同一場會議上，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）則再次明確表態，黃仁勳絕不會重返執行長崗位。他向員工強調，董事會尋找的並非「黃仁勳的複製人」，而是一位具備資深技術工程背景、戰略思維、契合企業文化且擁有實績的領導者。瓊斯表示，董事會將納入員工的意見，但絕不會為了求快而降低選才標準。資本市場對輝達領導層動盪的反應極為殘酷。輝達股價週五再度暴跌14％，創下連續第七個交易日收黑的紀錄。雪上加霜的是，繼美國司法部與商務部針對相關行為展開調查後，美國證券交易委員會（SEC）也已介入調查輝達潛在的會計問題。克萊因轉述避險基金的看法指出，輝達股票在短期內「已失去投資價值，陷入完全停滯」。至於黃仁勳本人，自12日宣布辭職以來，尚未公布創立或加入任何新公司的計畫。知名半導體分析師陸行之在臉書發文透露，據他耳聞，若無法重返輝達，黃仁勳正考慮創立一家全新的AI晶片與系統公司。陸行之分析，黃仁勳擁有清晰的願景、願意追隨的工程師團隊、隨時準備投入的資金，以及力挺他的台灣供應鏈夥伴；但任何新創事業面臨的最大挑戰將是專利與智慧財產權（IP），屆時恐得透過併購來取得關鍵技術。另一名科技記者則預測，黃仁勳重返輝達的機率趨近於零，他更有可能與長期盟友聯手籌資約500億美元另起爐灶。不過，這僅屬於個人預測，並非黃仁勳公開宣布的計畫，網路上關於他正在募資成立半導體公司的傳聞也尚未獲得證實。分析師指出，輝達這波股價拋售潮反映的不僅是單一企業的管理層更迭，更是市場對這家AI晶片龍頭「公司治理穩定性」的重新定價。倘若黃仁勳真如傳聞轉戰英特爾，勢必將在美國半導體製造政策、AI晶片競爭版圖及人才流動上掀起巨浪；而即便傳聞最終無疾而終，在正式接班人塵埃落定前，輝達所面臨的股價與擔憂人才流失的雙重壓力，短期內恐怕都難以緩解。